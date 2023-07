ArtBeerFest

Até 16 de julho. Vários locais, Caminha.

Para provar cerveja de todos os cantos do mundo: os Iberian Festival Awards distinguiram-no como o “Melhor Festival Não Musical” da Península Ibérica e não é por menos. Afinal, o recebeu na última década 150 dos maiores cervejeiros do mundo, cerca de 30 mil convidados e ainda centenas de artistas. O ArtBeerFest está de regresso a Caminha entre 13e 16 de junho e traz às quatro principais praças e ruas da zona histórica de cidade do Alto Minho 50 cervejeiros, metade portugueses, metade de outras partes do mundo, desde Dinamarca, Israel, Espanha, Lituânia, Inglaterra, Bélgica ou Sérvia, num total de mais de 400 cervejas. Com vários momentos especiais agendados, conte com a abertura de um barril de madeira de cerveja Pilsner com uma torneira e martelo, cumprindo a tradição antiga da República Checa, por via da oferta especial da cervejeira Budvar, património nacional coletivo checo; ou ainda com o lançamento da “Caminha É Minha”, uma czech lager que a Dois Corvos, cervejeira de Marvila, em Lisboa, criou para marcar os dez anos do ArtBeerFest. Mantendo a dimensão multidisciplinar, conte ainda arte e música, desde Farra Fanfarra, Fita Cola e Motor Punk. Animais são bem-vindos. O acesso ao evento e espetáculos é de entrada livre. Para consumir, é necessário adquirir uma entrada na forma de copo, a partir de 4€. Cervejas entre os 2,5€ e os 5€.

Porta-Jazz

Entre 13 e 16 de julho, às 22h. Jardins Palácio de Cristal, R. de Dom Manuel II, Porto. Entrada livre.

Para cumprir o sonho de uma noite de verão: em quatro dias, 28 músicos. Os Jardins do Palácio de Cristal recebem entre 13 e 16 de julho o Porta-Jazz ao Relento, conjunto de concertos ao ar livre, que fazem uso das noites mornas de verão. A 11.ª edição do evento vai contar com a atuação ao vivo do quarteto que conta com o renomado pianista Carlos Azevedo, que apresenta o trabalho “Serpente”, acompanhado por Miguel Moreira, na guitarra, Miguel Ângelo, no contrabaixo, e Mário Costa, na bateria. O festival recebe ainda o italiano Gianni Narduzzi, que apresenta “Dharma Bum”, homenageando a obra de Jack Kerouac; o ensamble Coreto, que interpreta “A Tribo”, trabalho nomeado para a categoria de Melhor Álbum de Jazz nos Play — Prémios de Música Portuguesa; e, para fechar, Umbral, projeto multidisciplinar que junta a música do guitarrista Nuno Trocado com os textos do dramaturgo Jorge Louraço Figueira. A hora marcada é sempre às 22 horas e a entrada é livre.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Veggie Summer Fest

15 e 16 de julho. Quinta da Conceição, em Leça da Palmeira. Das 10h às 20h. Entrada gratuita.

As Mysa Cookies, “bolachas ao estilo de NY”, são apenas uma das marcas que vão estar no Veggie Summer Fest, festival vegetariano organizado pela Câmara Municipal de Matosinhos. Centrado, acima de tudo, na alimentação “sem carne, sem peixe e sem marisco”, lê-se no site, o objetivo do evento de dois dias passa por mostrar novas opções e tendências gastronómicas, muitas das quais saudáveis e biológicas. A 15 e 16 de julho, na Quinta da Conceição, em Leça da Palmeira, inclui um total de 40 expositores, exclusivamente dedicados à cultura vegan, onde se incluem ainda as temáticas da cosmética ou decoração. Conte ainda com workshops, palestras, comes e bebes. A entrada é gratuita.

Vinikolo Vintage Kilo Sale

De 14 a 16 de julho. Espaço Mīrārī, Avenida 24 de Julho, 170, Lisboa. Sexta-feira, das 15h às 21h; sábado e domingo, das 12h às 20h. Entrada gratuita ou a 3€.

Para ser menos “fast” e mais “fashion”: o Vinokilo Vintage Kilo Sale, reconhecida marca de moda em segunda mão na Europa, com 35 armazéns espalhados por todo o mundo, chega a Portugal e fixa-se temporariamente no espaço Mīrārī, em Alcântara, para, entre 14 e 16 de julho, providenciar um mercado pop-up com milhares de peças de “roupa da melhor qualidade” para vender ao quilo. Das décadas de 80 e 90, conte com botas de cowboy, malas e lenços de seda. A acompanhar, bancas de joalharia, tatuagens, discos, arte, comida com várias food trucks e um pizza bar e, a cereja no topo do bolo, DJ set para dançar. Os bilhetes gratuitos, adquiridos online, são limitados, pelo que, quando terminarem, a entrada será paga e terá um custo de 3€.

Festival do Caracol Saloio

Ate 16 de julho. Parque Verde do LoureShopping, Loures. Domingo a quinta-feira, das 17h às 24h; sexta-feira e sábado, das 17h à 1h.

Para não perder a última oportunidade: a 22.ª edição do Festival do Caracol, que arrancou a 22 de junho, está prestes a terminar. A decorrer até domingo, 16 de julho, no Parque Verde em Loures, inclui dez tasquinhas, oito espaços de street food e 21 artesãos e produtores regionais. O evento, que celebra um dos petiscos mais apreciados do verão, inclui ainda 18 animações de palco, assim como um espaço infantil para os miúdos.

Bushwig

15 de julho, entre as 22h e as 6h. Av. Mar. Gomes da Costa 29 B1, 1800-255 Lisboa. Bilhetes a partir de 16€.

Para conhecer a história drag em Portugal, no presente e no futuro: de Nova Iorque para Lisboa, eis que o Bushwig, lendário festival drag que conta já com uma década, aterra no Lisboa Ao Vivo, em Chelas, a 15 de julho, para um evento que conta com a colaboração da rave underground ARVI. O alinhamento já foi revelado e, das mais veteranas às figuras mais emergentes, inclui 20 performers, desde Deborah Krystal e Jenny LaRue, as cabeças de cartaz, a Lola Herselg, Lexa Black ou Imperatrisha. Contando ainda com “som da eletrónica transgressiva e pop underground”, a música será da responsabilidade de cinco DJ, como Afonso Peixoto ou Saint Caboclo. Movidos pela vontade de contribuir para a contracultura portuguesa e tornar mais fortes as comunidades LGBTQ+, trata-se de uma “celebração comunitária de artes performativas e drag intergeracional” com a “colaboração imperdível de universos queer em colisão” que vai “arrancar escalpes ou qualquer peruca bem colada”.

Volup

Da Linha by Vitor Sobral disponível em exclusivo na app Volup.

Para saber a que sabe a fast food premium: “Da Linha” é a nova marca virtual da Volup, aplicação de entrega de comida a casa, criada em parceria com o chef Vitor Sobral. Disponível, para já, apenas no concelho de Cascais, é a marca inaugural da nova categoria da app, a Premium Fast Food. Não será, portanto, de admirar que as estrelas do novo projeto digital sejam os hambúrgueres — há quatro opções, como o Clássico da Linha (12,50€), com carne de novilho, queijo cheddar, alface iceberg, tomate e molho da Linha em pão brioche artesanal; ou o Guincho da Linha (17,50€), com camarão, alface iceberg, tomate e maionese de wasabi em pão brioche artesanal, um sabor mais leve e fresco. Para acompanhar, batatas fritas e molhos vários, que podem ir desde molho tártaro a maionese de trufa ou de bacon fumado. Depois do “Da Linha by Vitor Sobral“, esperam-se outras parcerias com “os melhores chefs nacionais”.

Filmes com Estrelas

Até 5 de agosto, às 21h30. Várias localizações de Loulé. Entrada livre.

Para conhecer o melhor e mais recente do cinema nacional: arrancou esta quinta-feira a 8.ª edição do “Filmes com Estrelas”, ciclo de cinema ao ar livre. Vencedor do Prémio Sophia Arte e Técnica, atribuído pela Academia Portuguesa de Cinema, acontece em várias freguesias do concelho de Loulé, onde estão a ser exibidas 11 longas metragens nacionais recentes. Depois de “Revolta” e de “Restos do Vento”, no sábado, 15 de julho, a noite é de “522. Um Gato, Um Chinês e Meu Pai”, no Largo da Igreja, em Tôr. O filme, do realizador espanhol Paco R. Baños, é uma coprodução portuguesa da Ukbar Filmes, que, entre Sevilha e Sagres — passando por Loulé — conta uma história de agorafobia e de reconciliação.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.