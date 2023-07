O Chefe de Estado Maior das forças armadas ucranianas deu uma entrevista ao Washington Post, na qual defendeu o direito do exército ucraniano de atacar o território russo. Valery Zaluzhny garantiu, no entanto, que estes ataques são levados a cabo apenas com armas ucranianas.

O general ucraniano considerou que cabe ao exército ucraniano “decidir como matar este inimigo”, sustentando que é “possível e necessário” atacar a Rússia dentro do seu próprio território como forma de travar a guerra.

No entanto, Zaluzhny assegurou que armas ocidentais não são usadas nestes ataques. “Se os nossos parceiros têm medo que usemos as armas deles, nós mataremos com as nossas”

“Para salvar o meu povo tenho de pedir autorização sobre o que fazer no território inimigo?”, questionou o líder militar ucraniano. “É suposto não fazer nada porquê? Porque Putin pode… usar armas nucleares? Os miúdos que estão a morrer não querem saber”.

As declarações do líder militar ucraniano surgem numa altura em que algumas vozes na comunidade internacional têm manifestado preocupação sobre o nível de armamento fornecido a Kiev.

Dias depois do envio por parte dos EUA de bombas de fragmentação e numa altura em que é expectável que os países da NATO enviem, mais tarde ou mais cedo, caças F-16 para Kiev, alguns têm pedido garantias de que a Ucrânia não utilizará estas armas para atacar o território russo diretamente, e que só as usará num contexto defensivo.