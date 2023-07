A Diocese de Coimbra vai receber cerca de 14 mil peregrinos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a partir de dia 26, naquela que será “a maior enchente de jovens a que já assistiu na história”.

De dia 26 a dia 31, vão decorrer os Dias na Diocese, durante os quais se espera “grande alegria, partilha, conhecimento e festa para os cerca de 14 mil peregrinos inscritos”, alguns deles na modalidade de grupo, referiu o Comité Organizador Diocesano (COD) de Coimbra da JMJ.

Dos 114 grupos inscritos até ao momento, 33 são “grandes grupos” da França, Espanha, Itália, Polónia e Suécia. “França é, assim, o país europeu com maior presença na nossa diocese, sendo que de outros continentes a América Latina é a mais bem representada”.

A acompanhar os peregrinos estão também inscritos 468 sacerdotes e 34 bispos. Segundo o COD, “para guiar os peregrinos e respetivo clero estão alistados, até ao momento, 2.471 voluntários”, um número que poderá aumentar, porque as inscrições só encerram esta sexta-feira.

No que respeita a famílias de acolhimento, a Diocese de Coimbra conta com 2.724 lares, que poderão acolher 7.896 peregrinos.

A população vai ter oportunidade de coabitar, durante seis dias, com cerca de 65 nacionalidades diferentes. Números bastante satisfatórios para o COD e para a Diocese de Coimbra que têm estado a caminho da JMJ, nestes últimos dias, com expectativa, algum nervosismo, mas, também, com a certeza de que o legado deixado por este evento será muito valioso para a diocese e para o país”, frisou.

O COD lembrou que, em conjunto com os 21 Comités Organizadores Territoriais (COT) que compõem a Diocese de Coimbra, “tem promovido a divulgação deste evento único no mundo, feito de jovens e para os jovens, desde o referido anúncio e respetiva constituição dos organismos locais”.

“A promoção foi feita levando a Igreja para os sítios mais improváveis, tais como festas académicas, feiras, concertos”.

A música “também foi um motor para a apresentação da JMJ 2023 a toda a comunidade, crente e não crente”, com o nascimento do coro COD, sob a batuta do padre João Paulo Vaz, que fez uma digressão por alguns palcos da diocese.

O COD recordou que, aquando do primeiro concerto da digressão “Há Pressa no Ar”, em julho de 2022, o bispo de Coimbra, Virgílio Antunes, disse: “Existe um sentimento de comunidade, de encontro, de entusiasmo que há de crescer daqui a um ano (…), havemos de ir ao encontro de todos os jovens que há no mundo, apressadamente”.

O bispo “falou e o trabalho desenvolvido frutificou”, considerou o COD, contando que, dos 14 mil peregrinos inscritos na diocese, “40 dos quais têm necessidades especiais, maioritariamente motoras”.