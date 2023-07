Luís Montenegro quebrou o silêncio sobre a investigação de que o PSD está a ser alvo para dizer que houve uma “desproporção” nas buscas feitas em sedes do partido e na casa de Rui Rio. Garantindo “não ter nada a temer”, o presidente do PSD deixou um aviso: o partido não pode “aceitar nenhum tipo de condicionamento” à sua ação política.

A partir do Porto, onde estava este fim de semana para uma reunião do Conselho Estratégico Nacional do PSD, o líder do partido começou por garantir que preza “a transparência e o cumprimento da legalidade” e que os sociais democratas estão “disponíveis e colaborantes com as autoridades”, na “convicção profunda” de que o partido e os seus antecessores cumpriram “todas as normas de funcionamento nacional”.

E justificou, admitindo a prática, o objeto da investigação, que tem a ver com os funcionários do partido que são pagos com recurso a verbas que chegam através do Parlamento: “[O grupo parlamentar] é um órgão nacional do PSD e há do ponto de vista de recursos humanos e meios logísticos partilha em vários momentos dos recursos para otimizar a sua utilização”.

Depois, passou ao ataque. Se a investigação e as buscas são “normais”, o que não foi normal foram os métodos utilizados, sugeriu: “Houve uma desproporção entre a ação das autoridades, os elementos recolhidos e o objeto da investigação”, como o PSD apontava na carta que dirigiu esta semana à Procuradora-Geral da República, também para que esta possa “cuidar de salvaguardar elementos que não têm a ver com a investigação” mas antes com o trabalho político do PSD.

“Não podemos aceitar nenhum tipo de condicionamento à nossa ação política”, avisou Montenegro. “Só queremos que nada disso [documentos políticos levados nas buscas] possa ser objeto de qualquer devassa que possa inteferir no nosso trabalho político”. Além disso, enumerou, acredita ter havido desproporção em apreensões “difíceis de explicar”, como a “clonagem de equipamentos eletrónicos” na sede ou o telemóvel de Rui Rio — “não há nenhuma razão que possamos compreender para que diligências dessas possam ser úteis”.

Garantindo que “não há vacas sagradas nem do lado da política nem do lado da Justiça” e que os partidos não estão acima da lei, Montenegro acrescentou ainda que a lei que existe hoje lhe parece “suficiente para dar cobertura à gestão de recursos logísticos e humanos dos partidos” e é cumprida pelo PSD. Ainda assim, “se houver uma clarificação”, como o PS já veio propor, para acabar com todo o espaço para dúvidas, o PSD será a favor.

Montenegro foi ainda questionado sobre o envolvimento do amigo e aliado político Joaquim Pinto Moreira na Operação Vórtex, no âmbito da qual foi acusado de dois crimes de corrupção. O PSD retirou a confiança política ao deputado — ainda que o tenha indicado para integrar comissões parlamentares — e a decisão de sair do Parlamento tem agora de ser do próprio, segundo as regras que regem a Assembleia da República, recordou Montenegro.

“Há uma dimensão individual que cabe única e exclusivamente ao próprio definir. Só falei com ele quando me informou de que tinha sido alvo de notificação da acusação”, disse Montenegro aos jornalistas, referindo-se sempre a Pinto Moreira como “esse deputado” ou “a pessoa em causa”. Mas deixou um recado claro: “Se fosse eu a decidir, eu não estava no Parlamento”.