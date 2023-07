Não terá sido apenas isso, terá sido também por isso. Há muito que Declan Rice parecia certo como reforço do Arsenal mas apenas este sábado houve a oficialização com todo o batalhão de formalidades que arrasta qualquer contratação deste género. Sim, é tudo menos uma contratação qualquer ou não estivéssemos a falar da contratação mais cara de sempre de um jogador inglês, que bateu neste caso a passagem de Jack Grealish do Aston Villa para o Manchester City. Ainda assim, o ponto mais curioso acabou por surgir nas primeiras declarações como jogador dos gunners, recuperando a importância de… um documentário da Amazon.

“Estou muito entusiasmado. Vemos o documentário da Amazon sobre o clube, vemos como Mikel [Arteta] trabalha com os jogadores e como psicologicamente é bom, como os ajuda a melhorar. Trabalhar com ele foi um fator decisivo para a minha escolha. Nos últimos anos, temos visto como este plantel tem estado bem com o treinador. Sei que o Mikel vai tirar o melhor de mim”, destacou o médio inglês que deixou o West Ham a troco de 100 milhões de libras fixos e mais cinco de variáveis, num total de 122 milhões de euros.

“Tenho prestado atenção ao Arsenal nas últimas épocas. Não na época passada, mas na anterior, terminaram em quinto lugar, mas era visível o estilo de jogo que Mikel Arteta estava a implementar. A época passada foi uma época extraordinária, em que praticamente todas as equipas foram derrotadas, à exceção do Manchester City”, acrescentou o internacional que na última temporada acabou por ganhar mais títulos do que os rivais londrinos, ao conquistar a Liga Conferência com os hammers de David Moyes ao contrário do Arsenal que terminou na segunda posição da Premier League após ter liderado durante várias jornadas.

E Rice pode mesmo ser o hidrato que faltava numa receita que volta a apostar forte na conquista do título que foge há duas décadas. Ao contrário do que tem acontecido com alguns rivais da cidade como Tottenham ou Chelsea, que estão sobretudo centrados nas vendas e não nas aquisições, o Arsenal já gastou um total de 220 milhões de euros entre o inglês, Kai Havertz (70 milhões ao Chelsea) e Jurrien Timber (40 milhões ao Ajax), sendo de esperar que possa ainda chegar mais um reforço para o centro da defesa.

