Depois de um desastre como O Desassossego da Noite, Minha querida favorita surpreendeu. É o segundo romance da autora, e o primeiro, que tantos problemas estruturais tem, contou com várias traduções no seguimento de ter recebido o prémio Man Booker International Prize em 2020. Marieke Lucas Rijneveld foi a autora mais nova de sempre a recebê-lo.

Assim que o livro foi publicado em Portugal, partiu-se para a leitura com expectativa. A ideia do prémio puxava, mas, finda a leitura, bem se via que iludia. No centro da acção, está uma família conservadora e religiosa que se desfaz enquanto lida com a tragédia da perda de um filho. A narradora é uma criança de 12 anos que também vai fazendo o luto. A prosa vai sendo mastigada ao longo da narrativa, insistindo-se numa religiosidade exagerada que soa permanentemente a beatice anacrónica. Ao mesmo tempo, a autora vai mostrando uma tendência insuportável para a escatologia. Tudo isto, e pese embora uma tentativa evidente de trazer crueza ao texto, deriva numa prosa estéril. A questão da escatologia, por exemplo, para além do gosto duvidoso, é de interesse nenhum para o leitor, uma vez que os vários episódios dentro disto aparecem de forma desfasada, não se percebendo sequer que propósito cumprem na narrativa. A leitura acaba por se tornar sofrível porque as personagens não são construídas com força psicológica, antes veículos para dar informações sobre os cenários. Nisto, o leitor sente-se castigado, incapaz de uma relação empática, sujeito ao desfasamento narrativo.

Partindo-se daqui, e desta experiência de leitura, não se sabia bem o que se esperar de um segundo romance. No primeiro, Marieke mastigou, andou às voltas, perdeu-se no enredo, não criou as personagens como gente. A premissa, que podia ter dado para muito, deu para a coisa errada. Por isso, surpreende que a leitura de Minha querida favorita saiba a coisa fresca. A estética mudou: sendo o cenário semelhante, a opção foi a de relevar o essencial e ignorar o acessório. Ou seja, foi a contrária à anterior, e foi esta que chegou a bom porto.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.