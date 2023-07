Ligada por laços familiares aos Ribeiro Machado, a arquiteta Maria Pedroso de Lima (1991-) dedicou a sua tese de mestrado na Universidade de Évora, em 2016, à Quinta de Nossa Senhora do Amparo — na aldeia de Romarigães, residência durante três séculos de uma das famílias mais influentes do Alto Minho, e considerada imóvel de interesse público desde 1986 — que em 1957 deu título a um dos melhores, senão ao melhor livro de Aquilino Ribeiro, a que o próprio se referiu assim: “só muito ao de leve a minha prosa de ficcionista polvilhou de sal e pimenta o guisado saboroso que encontrei nos tombos” (Mundo. Revista semanal ilustrada, 26 de dezembro de 1957, cit.).

O facto de o escritor ter permanecido no solar enquanto decorriam obras de restauro que resolviam os efeitos duma degradação lenta e de colapsos vários produzidos por um grande ciclone em Fevereiro de 1941, forneceu à autora um motivo adicional para aprofundar as relações entre arquitetura e literatura que bibliografia muito recente — Architecture and Modern Literature de David Spurr (2012), acima de qualquer outra — havia reposto em evidência, aproveitando ao mesmo tempo trabalhos de 1999, 2007, 2011 e 2012 sobre o edifício residencial, a capela adjacente e a respetiva “dinamização turística” com base no “imaginário literário” de Aquilino.

Agora, sete anos decorridos, nova reabilitação do conjunto arquitetónico concluída e abertura iminente dum centro interpretativo que coincide com os 60 anos da morte do escritor tornaram-se a ocasião ideal para a publicação deste livro, a que a autarquia local deu o inevitável patrocínio. Uma das fotografias do editor Filipe Jorge mostra mesmo andaimes desmontados da fachada da capela à espera de serem recolhidos (p. 24). A aldeia de Romarigães já esteve incluída no Caminho do Lima utilizado por peregrinos que se dirigem a Santiago de Compostela, e desde 2005 o Município de Paredes de Coura instituiu o Trilho de Aquilino, com 14 km envolvendo quatro freguesias rurais, integrado na sua rede municipal de percursos pedestres. Uma estrada romana com marcos miliários passou nas traseiras da propriedade.

