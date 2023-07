Rui Rio “pôs a Justiça em causa”. A conclusão é do presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, que este sábado reagiu à entrevista em que o antigo presidente do PSD tece duros ataques ao Ministério Público e à Justiça, acusando Rui Rio de fazer “uma espécie de discurso populista invertido”.

Apontando ao social-democrata uma intenção de “politizar a Justiça”, Rocha mostrou-se muito crítico das declarações de Rio à SIC. “Não é de agora, Rui Rio tem desde sempre uma posição muito assertiva relativamente ao Ministério Público. Mais até do que sobre António Costa e o PS”, ironizou, rematando: “Até pensei que Rio, que em determinada altura avançou com o fim dos debates quinzenais, iria avançar com algum tipo de debate quinzenal com a Procuradoria-Geral da República”.

A partir de Vila Real, o presidente dos liberais disse “não ficar satisfeito” ao ver “políticos a colocar a Justiça em causa daquela maneira”. E não limitou as críticas apenas ao ex-líder do PSD: à boleia da irritação de Rio com a PGR, responsáveis do PS já vieram “aproveitar” para “desvalorizar situações” que também os implicam, atirou.

Isto porque a prática — argumentou Rui Rio na SIC e vão corroborando várias figuras políticas — de pagar a assessores dos partidos com verbas destinadas à Assembleia da República, o que levou à investigação e buscas na casa de Rui Rio e na sede do PSD, é seguida por vários partidos.

Mas a IL não concorda: “Parece tratar-se de uma prática corrente em diferentes partidos, uma prática antiga, de partidos velhos. Se calhar há outros partidos que também o fizeram e ainda não vi ninguém negar”, atirou Rocha, desafiando os restantes partidos a serem “mais claros relativamente às suas práticas e menos a atacar a Justiça”.