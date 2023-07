António Félix da Costa queria mais, o início titubeante e aquela corrida no Mónaco acabou por não permitir que fosse mais longe. O Mundial de Fórmula E entrava na reta final de todas as decisões, com o português a chegar à primeira de duas corridas de Roma na sexta posição da geral em ano de estreia na Porsche, tendo o companheiro de equipa Pascal Wehrlein no terceiro posto e a poder ainda lutar pela vitória final. Por isso, e antes de puxar da máquina calculadora para perceber quantas mais posições poderia aspirar subir, o foco do piloto campeão mundial em 2020 era claro: dar prolongamento ao pódio conseguido em Portland.

“Depois desse lugar conseguido nos EUA, encontro-me muito motivado. Toda a equipa está confiante e, sabendo que podemos ser fortes em Roma, ambiciono lutar por pódios nas duas corridas. Claro, que também sei que devo apoiar o Pascal, se for necessário, por estar na luta pelo título. Vamos dar tudo na qualificação, de forma a estarmos numa boa posição para atacar as duas corridas com agressividade, mas simultaneamente inteligência e consistência”, comentara Félix da Costa na antecâmara da primeira de duas corridas na capital italiana, onde tinha como melhor lugar nos últimos anos o sexto lugar do ano passado.

Era aí que estava a chave da corrida num primeiro ano de Porsche onde o português ganhou na Cidade do Cabo e fez terceiro em Hyderabad e Portland (ou seja, igualou o número de pódios na DS em 2021 e superou os dois de 2022). Foi aí também que as coisas começaram a não correr de feição para a equipa alemã: Félix da Costa não foi além da 13.ª posição da qualificação, Pascal Wehrlein não fez muito melhor (décimo) e os principais adversários diretos como Mitch Evans (que conseguiu a pole), Jake Dennis ou Nick Cassidy iam partir mais à frente numa corrida que se tornava mais complicada para as ambições de Félix da Costa.

A front row lockout for @JaguarRacing! Ready for Round 13 ????@Hankook #RomeEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 15, 2023

After further investigation the stewards overturn the decision and have reinstated the lap times of our competitor. WEH will not take part in the quarter finals. — TAG Heuer Porsche FE Team (@PorscheFormulaE) July 15, 2023

O pior estava ainda para vir. Numa fase em que ocupava a décima posição com expetativa de poder subir mais lugares, Sam Bird perdeu o controlo do carro após um ressalto por baixo na zona de maior velocidade da pista, não conseguiu evitar a posição perigosa no meio da pista e acabou por originar um grave acidente que não teve qualquer impacto físico nos pilotos mas motivou vários abandonos perante o aparato que deixou tudo em suspenso nas boxes, entre os quais António Félix da Costa, Lucas Di Grassi e Sebastian Buemi. Só mesmo depois de uma longa paragem houve o reatamento da corrida, com apenas 13 carros, que terminou com mais uma vitória de Mitch Evans, à frente de Nick Cassidy e de Maximilian Günther.

Racing is underway in Rome and it's Sam Bird who leads the pack ahead of his team mate Mitch Evans!@Hankook_Sport #RomeEPrix pic.twitter.com/tBFDQZhTO8 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 15, 2023

Championship contender Wehrlein has front end damage and pits. @Hankook_Sport #RomeEPrix pic.twitter.com/N6ypBOPEyD — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 15, 2023

BIG shunt. Multiple drivers are out of the @Hankook_Sport #RomeEPrix following this nasty accident. pic.twitter.com/VskBzDYafM — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 15, 2023

Além de Evans, Cassidy e Günther, o top 8 teve ainda Jake Dennis, Jean-Éric Vergne, Nick Müller, Pascal Wehrlein (que teve a corrida em risco devido a um problema na frente do carro) e Norman Nato. Com estes resultados, António Félix da Costa manteve a sexta posição do Mundial com 93 pontos, estando agora mais longe do anterior companheiro Jean-Éric Vergne (107). Na frente, há quatro candidatos ao título com uma distância que deixa tudo em aberto: Cassidy (171), Dennis (166), Evans (151) e Wehrlein (144).