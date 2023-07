Os chips, também conhecidos como semicondutores, podem ser as peças mais pequenas de um automóvel moderno, mas não são decididamente as menos importantes. Sobretudo, porque nenhum carro actual é capaz de funcionar sem umas quantas destas pequenas peças, fabricadas apenas por meia dúzia de empresas em todo o mundo.

A falta de chips começou a notar-se após o início da Covid-19, quando quase a generalidade dos fabricantes de automóveis reduziu as suas encomendas aos fabricantes de semicondutores temendo uma considerável queda das vendas. Assim que a crise começou a dissipar-se, os construtores tentaram incrementar as encomendas, mas então já os chips disponíveis tinham sido alocados a outras indústrias que não a automóvel, com destaque para as consolas como a PlayStation da Sony, entre muitas outras. Houve então que esperar que os fabricantes de chips se adaptassem à nova realidade, o que demorou anos e levou os construtores de automóveis que não optaram por criar fábricas com especialistas no sector a baixar a produção.

Um estudo da S&P Global Mobility estima que deixaram de se fabricar mais de 9,5 milhões de veículos em 2021 e aponta o último trimestre desse ano como o mais fustigado, com 3,5 milhões de veículos. A crise começou a ser atenuada ao longo de 2022, período em que a consultora aponta somente para 3 milhões de unidades não fabricadas por falta de chips, perdas que melhoraram ainda mais, para apenas 524.000 unidades, nos primeiros seis meses de 2023.

“Estamos claramente a afastar-nos de um momento de disrupção, rumo a uma fase com algumas limitações, mas demasiado pequenas para identificar”, afirma o director da Divisão de Produção Global de Veículos Ligeiros da S&P Global Mobility, Mark Fulthorpe. “Estamos agora numa posição em que os fornecedores podem garantir 22 milhões de chips por trimestre para veículos ligeiros”, acrescenta Fulthorpe, somando modelos de passageiros e comerciais.

O estudo da S&P Global Mobility determinou que, apesar de “ser possível que alguns tipos de chips ainda estejam ligeiramente em falta, a maioria das necessidades está sanada”. O mercado espera que os 100 milhões de unidades produzidas de veículos ligeiros atingidos em 2022, de passageiros e comerciais, não sejam superados até 2030, o que permite acreditar que as limitações à produção por falta de chips estará superada.