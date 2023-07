Os três detidos pela suspeita do crime furto de reboques de veículos pesados de mercadorias na região Norte vão ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva, disse esta sexta-feira a GNR de Vila Real.

Os suspeitos são duas mulheres e um homem, têm idades compreendidas entre os 50 e os 68 anos e foram detidos na terça-feira, nos concelhos de Trofa, Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso, no âmbito da operação “Gavião 173”.

O Comando Territorial de Vila Real disse, em comunicado, que no decurso de uma investigação pelo crime de furto, foi possível apurar que “os suspeitos se dedicavam ao furto de reboques de veículos pesados de mercadorias de empresas de logística, apropriando-se de forma ilícita de diversos produtos com destino ao mercado europeu, com valor estimado em 240 mil euros”.

A investigação teve início há cerca de um ano após um furto de um reboque ocorrido na área de intervenção da GNR de Vila Real e foi desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC).

Depois de presentes a primeiro interrogatório, o Tribunal Judicial de Vila Real decidiu aplicar a medida de coação mais grave, a prisão preventiva.

A Guarda referiu que, durante a operação policial, foi dado cumprimento a três mandados de detenção, seis mandados de busca domiciliária e 12 mandados de busca não domiciliária, nomeadamente, seis em armazéns e seis em viaturas, nas localidades de Esmoriz, Vila Nova de Cerveira, Castelo da Maia, Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso, Trofa, Vila Nova de Gaia, Nogueira da Maia, Ribeirão e Lousado.

Após as buscas, foram apreendidos cerca de 15.000 pacotes de massa de um lote furtado, duas armas de fogo, 21 munições, uma viatura furtada, que ostentava matrículas falsas, um diamante e diversas safiras com peso estimado em 37,4 gramas, três computadores portáteis, dois tablets, 11 telemóveis e 16 maços de tabaco.

A investigação desenvolveu-se em articulação com a Polícia Judiciária (PJ) do Porto, que se encontrava a investigar os mesmos indivíduos por outro tipo de crime.

Para além de se dedicarem ao furto de reboques de pesados, estes suspeitos integravam, segundo as polícias, uma rede portuguesa que prestava serviços de transporte para redes europeias de tráfico de droga.

De acordo com a PJ do Porto, esta rede prestava serviço de transporte de estupefacientes, designadamente de Espanha para o centro da Europa.

No total, a operação envolveu 21 detidos, dos quais seis em Portugal e de nacionalidade portuguesa (três por tráfico de estupefacientes detidos pela PJ, e três por furto detidos pela GNR), além dos 15 em Espanha.