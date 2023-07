Era discreto, mas tinha poder. Dedicava-se sobretudo ao “backoffice“, mas chegou a ser descrito como “o homem de quase todos os primeiros-ministros do PS”. Luís Patrão, que morreu este domingo aos 68 anos, de forma súbita e durante o sono, teve uma carreira cheia, sempre ligada ao PS e com algumas polémicas pelo meio. E foi ganhando a confiança do topo do partido de que era, hoje em dia, uma espécie de “ministro das Finanças”.

Os contactos que o Observador fez para tentar confirmar a notícia da morte repentina de Patrão revelaram um PS chocado com o desaparecimento de uma figura quase omnipresente. De várias vozes socialistas ouve-se a mesma descrição: Patrão era um homem “pacífico”, “tranquilo”, “discreto”.

O que não diminui em nada a sua influência no partido, nem que fosse porque era atualmente o homem das contas, ou o “ministro das Finanças” do PS, como brinca uma fonte socialista. Uma espécie de administrador do partido, que já fora diretor-geral do PS e que agora tinha assento em dois órgãos restritos do PS que tratam da gestão diária do partido: o Secretariado Nacional e a Comissão Permanente.

