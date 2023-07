Em atualização

Morreu Luís Patrão, um histórico socialista que foi colaborador próximo de António Guterres e de José Sócrates quando estes políticos lideraram o PS e que fazia atualmente parte dos órgãos de topo de partido. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pelo Observador junto de várias fontes do PS.

Luís Patrão foi chefe de gabinete do primeiro-ministro António Guterres após a vitória do PS nas legislativas de 1995, tendo sido promovido a secretário de Estado da Administração Interna entre 1999 e 2000.

Com o regresso do PS ao poder com José Sócrates, regressou a São Bento para voltar a liderar a gabinete do chefe de Governo.

Além de ter sido deputado em várias legislaturas, foi nomeado para vários cargos na administração pública, tendo sido presidente do Turismo de Portugal e membro do conselho de supervisão da TAP entre 2006 e 2015. Atualmente, fazia parte do secretariado nacional, um dos órgãos mais restritos do PS.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Luís Patrão nasceu a 8 de dezembro de 1954 e formou-se em Direito na Universidade de Coimbra.

Augusto Santos Silva: “Perco um bom amigo”

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, já reagiu à morte de Luís Patrão. “Dirijo as mais sinceras condolências à sua família, bem como ao Partido Socialista. Pessoalmente, perco um bom amigo”, escreveu na rede social do Twitter.

Lamento a morte de Luís Patrão, antigo deputado e membro do Governo. Dirijo as mais sinceras condolências à sua família, bem como ao Partido Socialista. Pessoalmente, perco um bom amigo. — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) July 16, 2023

O presidente do partido, Carlos César, recordou o “velho amigo” que conheceu na década de 1970, na Juventude Socialista, como uma “referência de inteligência, argúcia, serenidade e bom senso que tantas vezes falta na política e gestão pública”.

Partido Socialista: “Foi com profunda consternação e grande tristeza que recebemos a notícia”

Também o Partido Socialista já reagiu à morte de Luís Patrão. Na rede social Twitter, o PS escreveu: “Foi com profunda consternação e grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Luís Patrão, destacado e histórico dirigente do Partido Socialista, presentemente Secretário Nacional para a Administração e membro da sua Comissão Permanente.”

“É com sentimento de perda e desolação que o Partido Socialista endereça aos seus familiares e amigos as suas mais profundas condolências, compartilhando a sua dor neste momento difícil”, acrescenta.

Foi com profunda consternação e grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Luís Patrão, destacado e histórico dirigente do Partido Socialista, presentemente Secretário Nacional para a Administração e membro da sua Comissão Permanente. Nascido a 2 de dezembro de… pic.twitter.com/kui8D5DzXU — psocialista (@psocialista) July 16, 2023

No mesmo tom, o secretário-geral adjunto do PS, João Torres, lembrou no Twitter um “grande amigo e um grande camarada”, dizendo que o PS perde assim a “ação, experiência e opinião sempre qualificada” de Patrão. “Os socialistas estão de luto”.

Com o falecimento de Luís Patrão, os socialistas estão de luto. Foi com muita dor e consternação que tivemos conhecimento desta notícia. Sentiremos a falta da sua ação, da sua experiência e da sua opinião sempre qualificada. Perdemos um grande amigo e um grande camarada. https://t.co/4eu7WcgD3C — João Torres (@jvstorres) July 16, 2023

O ex-deputado e dirigente do PS Ascenso Simões escreveu no Facebook sobre a “profunda perda” do amigo que conheceu nos anos 1970, e com quem falava “quase todos os dias”. “O Luís esteve em todos os momentos relevantes do PS desde 1990, foi decisivo para que a máquina fosse, a cada tempo, mantida na ordem”, recordou.

Também o Conselho de Administração da ANA, de que Patrão fazia parte enquanto vogal, reagiu à notícia, numa nota enviado às redações, com “profundo pesar”: “O Dr. Luís Patrão foi sempre um elemento extremamente dedicado e cujo valioso contributo para a empresa nunca será esquecido”.