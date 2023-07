“Surpresa e perplexidade”. É assim que o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, veio reagir às buscas em casa de Rui Rio e de várias sedes do PSD, no âmbito da investigação sobre os pagamentos a funcionários do partido com verbas destinadas ao Parlamento. Torna-se, assim, o primeiro governante a falar diretamente sobre o assunto.

Abordado pela SIC no festival Super Bock Super Rock, este sábado, Adão e Silva admitiu “alguma surpresa e perplexidade” perante “este tipo de atuação” das autoridades, que segundo o PSD incluiu a apreensão do telemóvel de Rui Rio e de documentos políticos do partido.

“Não devemos nem dramatizar excessivamente nem aceitar a banalização deste tipo de investigação”, frisou o ministro, garantindo que o caso “merece reflexão”. “Tive a oportunidade de ouvir declarações de Rio e há ali muita matéria para reflexão para todos os que têm interesse na nossa democracia”, atirou.

O caso traz também um “ensinamento” para os partidos que, por vezes, “reagem muito a quente” a este tipo de casos, acrescentou: “O tempo da Justiça é sempre diferente do mediático e político”, pelo que é preciso “aprender a separar os ritmos e não deixar que uns contaminem os outros”. Isto depois de o PSD ter enviado uma carta à Procuradoria-Geral da República queixando-se da suposta desproporção das buscas, de o PS ter admitido mudar a lei para clarificá-la e de IL e Chega se terem atirado contra o ‘centrão’, acusando os partidos de terem as mesmas práticas.

Adão e Silva, que faz parte do restrito núcleo de coordenação política do Governo, tem sido o governante mais ativo nos últimos dias a fazer declarações políticas em público — nomeadamente as polémicas declarações em que ataca os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP.