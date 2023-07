A Tesla divulgou as primeiras imagens da linha de produção dedicada à Cybertruck na Gigafactory Texas, a pick-up eléctrica tão ousada nas formas como no material em que é fabricada, uma vez que recorre a aço inox em vez de aço normal. A esta primeira unidade vão suceder-se outras, todas elas destinadas a produzir carros de testes, mas igualmente para testar a linha e optimizá-la, para acelerar a produção, uma vez que, segundo alguns especialistas no sector, há 1,7 milhões de pré-encomendas à espera. Um volume que, a confirmar-se, dará para vários anos de produção.

A Gigafactory Texas é a mais recente fábrica da Tesla já em funcionamento, uma vez que as novas instalações do México já foram anunciadas, mas ainda não estão construídas. Do Texas já saem o Model Y e a Cybertruck – uma vez que o Semi continua a ser produzido numa fábrica-piloto dentro das instalações da Gigafactory Nevada, apontando para 50.000 unidades em 2024 – e é precisamente no Texas que existe a maior agitação, uma vez que às 250.000 unidades/ano do Model Y se juntam agora, numa linha separada, umas quantas unidades da pick-up a bateria.

Os primeiros protótipos da Cybertruck começaram a movimentar-se em 2019, visando experimentar a tecnologia e o potencial do modelo, que promete valores verdadeiramente impressionantes, com a mais potente (com três motores) a usufruir de mais de 1000 cv e uma bateria com uma capacidade de 250 kWh. Estes valores explicam o facto de a Cybertruck Tri Motor AWD anunciar 2,9 segundos de 0-97 km/h, e mais de 805 km de autonomia segundo o método americano EPA, o que equivale a mais de 850 km no método europeu WLTP. Mas haverá uma versão mais simples e barata, que ainda assim anuncia 6,5 segundos de 0-97 km/h e cerca de 450 km de autonomia em WLTP.

Depois das primeiras unidades fabricadas para optimizar a linha, a produção em série da Cybertruck arrancará ainda em 2023, mas a velocidade máxima de fabrico só será atingida em 2024. Não se sabe qual é a produção máxima expectável, mas como a pick-up eléctrica tem previsto uma plataforma produzida em apenas duas peças, com recurso às máquinas de casting da IDRA, é possível que 250.000 unidades/ano não seja um ritmo descabido, embora a Tesla já tenha avançado com um ritmo de meio milhão de unidades/ano, o que reduziria para metade o tempo de espera. Ainda assim, a manter-se o volume de pré-encomendas de Janeiro de 2023, seriam necessários mais de sete anos de produção (ao ritmo de 250.000/ano) para satisfazer os 1,7 milhões de clientes à espera. Todos eles nos EUA e arredores.