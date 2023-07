O ministro das Infraestruturas nega que haja falta de transparência ou parcialidade no seio da Comissão Técnica Independente (CTI) para o novo aeroporto. Em resposta aos jornalistas, depois de um encontro no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa, João Galamba garantiu que está a ser feito um “estudo sério, que é o que se pretende”, lembrando que os membros da comissão não foram escolhidos pelo poder político.

Sobre o facto de um dos elementos já ter feito um estudo sobre uma das propostas de localização para o novo aeroporto de Lisboa, Galamba responde: “Estranho seria se quem coordenasse este tipo de estudos não tivesse qualquer experiência”. Neste caso, a líder da CTI defendeu a localização em Alcochete, por oposição à Ota, em 2008.

Rosário Partidário, líder da CTI, tinha afirmado, já esta segunda-feira, que o trabalho está a ser feito com rigor e transparência. Partidário rejeitava assim as acusações de parcialidade feitas por Paulo Portas, antigo líder do CDS, no seu programa semanal na TVI.

Ou é uma comissão técnica independente ou é uma comissão de promoção de Alcochete, são duas coisas completamente diferentes. Não nos vendam é depois que é uma comissão imparcial”, disse Paulo Portas.

João Galamba rejeita também que os trabalhos da comissão vão derrapar no tempo. O ministro diz que recebeu garantias da líder da comissão que o relatório final será entregue até ao final do ano ou, no limite, no início de janeiro.