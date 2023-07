O Presidente brasileiro, Lula da Silva, que se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta segunda-feira, classificou como “extremamente produtivo” o regresso às relações diplomáticas com a União Europeia (UE), após seis anos de afastamento.

“Para o Brasil, é extremamente produtivo este regresso à União Europeia. O nosso país ficou seis anos afastado de qualquer atividade política internacional, menosprezando a importância do que significam as relações diplomáticas e o comércio exterior”, declarou Lula da Silva, após uma reunião com Ursula von der Leyen e antes de um fórum empresarial e da cimeira UE—CELAC.

Falando num ponto de imprensa sem perguntas, na sede da Comissão Europeia em Bruxelas, o chefe de Estado brasileiro vincou a sua intenção de “colocar o Brasil no centro do protagonismo internacional“, dada a sua posição pró-europeia, contrária à do seu antecessor, Jair Bolsonaro. “Queremos compartilhar com os parceiros do Mercosul e da América Latina e Caribe e aprofundar com a UE a discussão, não apenas do desenvolvimento do investimento e crescimento económico, mas também a questão climática“, adiantou.

A capital belga, Bruxelas, acolhe estas segunda e terça-feira a primeira cimeira em oito anos da UE com os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), que contará com mais de 50 líderes, entre os quais Lula da Silva e o primeiro-ministro português, António Costa.

Von der Leyen saúda regresso do Brasil ao grande palco das decisões mundiai

A presidente da Comissão Europeia saudou esta segunda-feira o regresso do Brasil, sob a Presidência de Lula da Silva, ao “grande palco” das decisões geopolíticas mundiais, e apelou à ajuda de Brasília para “resolver os maiores problemas” do mundo.

“Saúdo o regresso do Brasil aos grandes palcos mundiais”, disse Ursula von der Leyen, ladeada pelo Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante uma declaração sem direito a perguntas, depois de uma reunião à margem da primeira cimeira em oito anos da União Europeia (UE). Por causa da invasão da Rússia à Ucrânia, acrescentou Von der Leyen, a UE “precisa dos seus parceiros mais próximos”.