Um pai e quatro filhos com idades compreendidas entre os 23 e os 64 anos foram acusados dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver, noticia o jornal Correio da Manhã, que teve acesso ao despacho do Ministério Público (MP). Um quinto arguido é acusado de conhecer o plano para matar a vítima e de o omitir.

O crime aconteceu em agosto de 2022. Segundo o MP, os cinco homens, que foram detidos dois meses depois, atraíram Marco Costa, de 42 anos, ao bairro onde moravam e mataram-no por suspeitarem que lhes tinha roubado droga e cinco armas de fogo, que estavam escondidas num terreno em Brenha, na Figueira da Foz.

A acusação revela que os arguidos espancaram Marco Costa “com pontapés, murros e com um objeto semelhante a um pau e obrigaram-no a entrar numa carrinha, transportando-o para uma zona isolada no Vale do Pranto, em Alqueidão”, onde o voltaram a agredir.

Quando Marco Costa já estava morto, segundo o relato do MP, amarraram-no a um bloco de 23 quilos e atiraram o corpo para um curso de água, na tentativa de encobrir o crime. O despacho acrescenta que, cinco dias depois do homicídio, o cadáver veio à superfície e foi encontrado por pescadores.

Na altura em que ocorreram as detenções, a Polícia Judiciária do Centro destacou a violência com que o crime foi praticado, mas também os cuidados que os detidos tiveram para não serem descobertos. Além da ocultação do cadáver, pintaram, por exemplo, a bicicleta em que a vítima se deslocava com uma cor diferente da original, para não permitir que fosse identificada.