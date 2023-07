Em atualização

O trânsito está cortado no Itinerário Complementar (IC) 8 e na Estrada Nacional 2 (EN), próximo de Pedrógão Pequeno, no concelho da Sertã, devido a um incêndio que lavra na zona, informou a GNR.

Segundo fonte do Destacamento Territorial da Sertã da GNR, às 16h45, a circulação rodoviária estava cortada no IC8 (nós do Carvalhal e de Pedrógão Grande) e na EN2.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que o corte à circulação rodoviária naquelas duas vias ocorreu cerca das 15h30, devido ao incêndio que lavra num povoamento florestal próximo da localidade de Pedrógão Pequeno, no distrito de Castelo Branco.

Às 16h55, oito meios aéreos, 263 operacionais e 80 veículos continuavam no terreno a combater o incêndio, que lavra num povoamento florestal, próximo de Pedrógão Pequeno, desde as 14h52.