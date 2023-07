Os guardas da Acrópole de Atenas e de outros sítios arqueológicos na Grécia vão suspender a laboração durante quatro horas a partir de quinta-feira, devido à canícula que se faz sentir no país, anunciou esta terça-feira o seu sindicato, PEYFA.

A medida vai ser aplicada entre as 16h00 as 20h locais (14h e 18h de Lisboa), de quinta-feira a domingo. Nos últimos dias, os guardas trabalharam em condições “extremas (…) com temperaturas superiores a 45ºC“, detalhou o sindicato.

Considerando os problemas com que nos confrontamos (…), em particular (…) na Acrópole, nos últimos dias, foram tomadas medidas por unanimidade para proteger a saúde dos guardas (…) bem como dos visitantes”, acrescentou a União Pan-helénica dos Trabalhadores da Proteção dos Locais Arqueológicos, em comunicado.

Apesar das temperaturas caniculares, “procurámos responder às nossas tarefas, ignorando a periculosidade do fenómeno”, acrescentou a organização, acrescentando que na Acrópole “mais de 20 visitantes desmaiaram” nos últimos dias.

As autoridades gregas decidiram na sexta-feira encerrar o local classificado como património mundial da UNESCO durante as horas mais quentes do dia.

Atingida no passado fim de semana pela primeira vaga de calor do ano, a Grécia deve ver o termómetro voltar a subir de forma acentuada a partir de quinta-feira, com máximas esperadas de 44ºC para sexta e sábado, no cento do país.

Perante o calor sentido na zona da Acrópole, na quinta-feira, a Cruz Vermelha começou a distribuir dezenas de milhar de garrafas de água.