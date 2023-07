O governo vai rever o regime de avaliação de desempenho dos funcionários públicos mas 50% dos trabalhadores do Estado vão continuar impedidos de acederem ao topo da carreira, avança o Diário de Notícias. Em causa estão mais de 240 mil trabalhadores, que têm avaliação por pontos, através do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP).

“50% dos trabalhadores terão de ser regulares, normais”, e, por isso, “estarão condenados a que, estando na carreira técnico superior, vão precisar de mais de 100 anos para chegar ao topo”, criticou o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), José Abraão. Isto porque estes funcionários públicos só poderão receber um ponto por cada ano, o que atrasa as progressões.

“No caso dos assistentes técnicos, serão à volta de 80 anos e, no caso dos assistentes operacionais, terão de aguardar mais de 60 anos“, garantiu o dirigente sindical. No caso dos primeiros, existem nove posições disponíveis para progressão. Se, a cada ano, um assistente operacional receber um ponto, pode subir uma posição remuneratória a cada oito anos. O governo compremete-se a reduzir de dez para oito o número de anos necessários para cada progressão, sendo que a avaliação de desempenho deixará de ser feita de forma bianual e passará a acontecer todos os anos.

Ainda assim, isto significa isto que um assistente técnico precisaria de 72 anos de carreira para atingir o topo. No caso de um assistente operacional, com oito posições, o topo da carreira só chegaria após 64 anos de serviço — uma impossibilidade evidente.

Apesar de 50% dos trabalhadores continuarem impedidos de chegar à mais alta posição remuneratória, a revisão do SIADAP representa um avanço em relação à situação atual, em que 78% dos trabalhadores não conseguem atingir o topo da carreira. Para contornar o problema, e ir ao encontro das pretensões dos sindicatos, o governo vai criar uma nota intermédia, designada de “bom”, que atribui 1,5 pontos, entre a classificação de regular, que atribui um ponto, e a de relevante ou muito bom, de dois pontos. Segundo a proposta do governo, esta nova nota vai abranger mais de um quarto dos trabalhadores, diminuindo de 78% para 50% os trabalhadores que poderão ser avaliados com mais de um ponto a cada ano, podendo, em cada de um desempenho regular positivo, atingir o topo da carreira.

O novo regime vai aplicar a 484 mil funcionários públicos — cerca de 65% do total.