Janet Yellen adora cogumelos. Por isso, quando a secretária do Tesouro dos Estados Unidos aterrou na China, para uma visita diplomática de quatro dias, um dos pratos que provou no restaurante Yi Zuo Yi Wang foi de cogumelos selvagens. Acontece que estes em particular, colhidos numa província no sudoeste da China, têm propriedades alucinogénias se não forem bem cozinhados. Para a mesa da equipa de Yellen seguiu não um, mas quatro pratos de cogumelos jian shou qing que, quando laminados ou cortados com uma faca durante a refeição, ficam azuis.

A escolha gastronómica da norte-americana, e a escolha do restaurante de comida típica da região de Yunnan, surpreendeu os chineses. E tanto partilharam as imagens do momento, que a visita ao restaurante se tornou viral. A consequência, nos dias seguintes, foi uma corrida ao restaurante e um aumento dos pedidos de cogumelos.

Tanto o restaurante chinês como o gabinete de Yellen confirmaram a sua passagem pelo Yi Zuo Yi Wang, o primeiro local onde a secretária do Tesouro fez uma refeição depois de chegar a Pequim.

Também foi confirmado que a refeição incluía cogumelos selvagens, mas o restaurante, contactado pela CNN, garantiu que estavam bem cozinhados e, portanto, livres de propriedades psicadélicas. Apesar disso, um incidente durante a visita levou o Daily Mail, um tabloide britânico, a relacionar os dois acontecimentos.

Dois dias depois da visita ao Yi Zuo Yi Wang, Janet Yellen encontrou-se com o vice-primeiro-ministro da República Popular da China. Ao entrar na sala, além de estender a mão para cumprimentar o governante chinês, Yellen fez várias pequenas vénias, de forma sucessiva, o que é uma quebra do protocolo.

O jornal britânico sugeriu que a gaffe se deveu ao facto de ter ingerido os cogumelos dois dias antes. Nos Estados Unidos, a secretária do Tesouro foi muito criticada pela quebra protocolar.

No Weibo, rede social chinesa, foram vários os comentários à escolha de Yellen, depois de uma bloger ter publicado imagens do seu encontro com a norte-americana.

Segundo a internauta, que conta que olhou para a mesa com curiosidade para saber qual teria sido a escolha da governante, foi servido peixe grelhado com ervas, rolo de carne com hortelã, macarrão de arroz frio, batata frita, batatas fritas com chucrute e fígado bovino frito. E, claro, os cogumelos.

Janet Yellen esteve em Pequim com o objetivo de melhorar as relações comerciais entre os dois países. A visita, a primeira de Yellen à China, acontece poucas semanas depois de uma visita diplomática do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.