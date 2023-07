Os V4, os mais recentes Superchargers da Tesla, já começaram a chegar à Europa. Com uma estética distinta, sem a tradicional abertura a meio, caracterizam-se por montarem apenas tomadas CCS Combo e cabos mais compridos (3 metros) para facilitar a utilização por veículos não Tesla, quando a marca abrir a sua rede de carregamento a outros construtores.

Os primeiros V4 a serem inaugurados no Velho Continente surgiram nos Países Baixos, em meados de Março, para a partir do início de Abril terem começado a fornecer energia a diferentes marcas, além da Tesla. Este mês foi a vez de inaugurar a segunda estação com postos V4 em Clermont-Ferrand, França, com 12 carregadores individuais, sendo que um deles está vocacionado para veículos mais compridos ou com reboque.

Os postos de carregamento V4 da marca norte-americana de veículos eléctricos continuam a fornecer 250 kW de potência, à semelhança do que já acontecia com os V3 mais recentes. Mas quem já teve oportunidade de ver de perto os V4, pode constatar que aceitam até um máximo de 615 amperes e 1000 volts, o que lhes confere a capacidade de fornecer até 615 kW. De momento, nem a Tesla nem qualquer outro fabricante tem necessidade de uma potência tão elevada.