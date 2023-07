Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Volodymyr Zelensky não desiste do acordo dos cereais do Mar Negro. No mesmo dia em que a Rússia anunciou a suspensão da iniciativa, que garantia a passagem segura de cereais ucranianos por via marítima até à Turquia, o Presidente ucraniano anunciou ter proposto à Turquia e às Nações Unidas (ONU) a continuação do acordo numa versão sem Moscovo.

Enviei cartas oficiais ao Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, com uma proposta para a continuação da Iniciativa dos Cereais do Mar Negro, ou sua análoga, numa forma trilateral” — ou seja, apenas envolvendo a Ucrânia, a Turquia e a ONU.

No seu habitual discurso diário, Zelensky defendeu que as três entidades “podem em conjunto garantir a operação do corredor alimentar e a inspeção das embarcações” e, deste modo, evitar uma crise alimentar global.

O Presidente ucraniano vai mais longe, afirmando mesmo que o acordo original foi diretamente firmado com a Turquia e com a ONU, não com a Rússia e, como tal, continua válida. “A única coisa que precisamos agora é de o implementar cuidadosamente, e de pressionar de forma decisiva o Estado terrorista” russo, sustentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A decisão anunciada esta segunda-feira pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, colocou em causa a segurança alimentar do mundo e, sobretudo, dos países em vias de desenvolvimento, motivando críticas de vários líderes ocidentais e também do líder da ONU, António Guterres.

No seu discurso, Zelensky lembrou o que está em causa. “Todos têm direito à estabilidade… África tem esse direito. A Ásia tem esse direito. A Europa tem todo o direito à estabilidade. Como tal, temos todos de nos preocupar com a segurança e protegermo-nos contra a loucura russa. A Iniciativa dos Cereais do Mar Negro pode e deve continuar a funcionar — se tiver de ser sem a Rússia, que seja”, defendeu.

Para o efeito, e atendendo às ameaças russas dos últimos meses, a Ucrânia tem vindo a preparar uma alternativa. Uma das opções propostas por Kiev passaria pela marinha turca escoltar as embarcações através do Mar Negro — algo que será praticamente impossível, já que implicaria que a Turquia, país da NATO e próximo de Moscovo, entrasse em confronto direto com os navios militares russos na região.

Outra alternativa prevê a criação de um fundo estatal de 500 milhões de euros para cobrir os danos causados por eventuais ataques russos. Esta ideia, defendida pela Associação dos Cereais da Ucrânia, colocaria a Comissão Europeia a pagar a verba, que posteriormente seria reembolsada pela Ucrânia numa data futura. Bruxelas, até ao momento, não deu indicações de aceitar esta proposta.