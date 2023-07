Em 2022, após várias décadas sem puder ser visitado, o Palácio Biester, em Sintra, abriu as portas ao público. Poucos dias depois, o diretor do Museu Nacional de Música, em Lisboa, Edward Ayres de Abriu, visitou-o. Numa das salas, deparou-se com um estranho e raro instrumento, semelhante a um pequeno piano, que não sabia existir em Portugal. Falou com o proprietário do Palácio Biester e, tendo em conta a boa condição física do instrumento, recomendou a sua revalorização. O restauro foi feito pelo organeiro Dinarte Machado e acompanhado de perto por Edward Ayres de Abriu. Terminado o processo, o melodeon, o único que se conhece no país, está pronto para voltar a ser tocado.

O melodeon do Palácio Biester vai ser apresentado ao público esta quarta-feira à tarde, num recital partilhado entre a soprano Ana Paula Russo e a pianista Cristina Aleixo, no Museu Nacional de Música, no Alto dos Moinhos. O instrumento chegou ao museu no final da semana passada e desde então que Cristina Aleixo se tem estado a habituar a ele. É a primeira vez que a pianista toca um melodeon, cujo funcionamento é muito diferente do do piano, apesar de ter também um teclado. Até esta terça-feira, quando as músicas realizaram o primeiro ensaio, Ana Paula Russo nunca tinha também tido contacto com um destes instrumentos. A atuação implica, por isso, alguma adaptação da parte das duas, mas garantem que é “divertido”. Depois do recital desta quarta-feira, o melodeon vai regressar a casa, em Sintra, onde poderá ser usado noutros eventos.

Esta terça-feira, quando visitámos o Museu Nacional de Música, que alberga temporariamente o melodeon do Palácio Biester, Ana Paula Russo e Cristina Aleixo estavam a olhar para partituras. As duas músicas estavam a ultimar os pormenores do recital e a decidir que peças seriam incluídas no alinhamento. Cristina Aleixo, que estudou a história do instrumento, explicou ao Observador a sua origem e utilização. Foi criado por dois inventores de Buffalo, nos Estados Unidos da América, por volta de 1830. No caso do melodeon do Palácio de Biester, este foi fabricado pela New Haven Melodeon Company, em Connecticut, perto do final do século XIX.

