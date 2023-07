Em atualização

Carlos Alberto Raheb Lopes Pires sucede a Marco Capitão Ferreira, que pediu a demissão no início deste mês, e é o novo secretário de Estado da Defesa. Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a proposta do primeiro-ministro para a nomeação, informa uma nota publicada no site da Presidência. A tomada de posse está prevista para esta quinta-feira, pelas 19h, no Palácio de Belém.

Atualmente com 49 anos, Carlos Lopes Pires tinha sido nomeado por António Costa para direito do Serviço de Informações Estratégicas da Defesa (SIED), cargo que ocupava até agora.

Nascido em Beirute (Líbano), casado e pai de duas filhas, é licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa e tem um mestrado em Estudos Europeus pela London School of Economics.

Carlos Lopes Pires foi adjunto no gabinete do primeiro-ministro entre junho de 2011 e fevereiro de 2013, no Governo de Pedro Passos Coelho. Mais tarde, entre julho de 2013 e agosto de 2014, foi chefe do gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete.

O novo governante é o sucessor de Marco Capitão Ferreira, que se demitiu no dia em que foi constituído no âmbito do processo “Tempestade Perfeita”, um caso que envolve suspeitas de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Foi a 13.ª saída do Governo de António Costa desde que tomou posse, em março de 2022.