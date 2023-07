Um rapaz que sofreu uma “decapitação interna” depois de um atropelamento ficou totalmente recuperado após uma cirurgia em Israel, que aconteceu no início do mês de junho.

“Numa operação extremamente rara e complexa, os cirurgiões do Hadassah Medical Center recolocaram a cabeça de um rapaz de 12 anos ao pescoço depois de um acidente sério em que foi atropelado por um carro enquanto andava de bicicleta”, noticia o The Times of Israel.

Suleiman Hassan, 12 anos, foi levado para o Hadassah Medical Center, em Jerusalém, onde se concluiu que “a base do crânio estava danificada severamente, deixando-a separada do topo das vértebras da coluna”. A condição é “comummente descrita como decapitação interna ou decapitação ortopédica”.

“Lutámos pela vida deste rapaz,” disse o médico Ohad Einav, especialista em ortopedia e parte da equipa médica envolvida na operação, que aconteceu no início de junho. “A operação em si é muito complicada e demorou várias horas”, continuou. De acordo com a equipa médica, citada pelo jornal, a lesão é muito rara em adultos e ainda mais em crianças.

“A lesão é extremamente rara, mas sabemos que porque as crianças entre os quatro e os dez anos têm cabeças grandes em relação com o corpo, estão mais suscetíveis do que os adultos”, acrescentou Einav.

Segundo o The Times of Israel, a criança já se encontra em casa, com um colar cervical, e vai continuar a ser acompanhada pela equipa do hospital.

“O facto de a criança não ter deficiências neurológicas e sensitivas ou disfunções motoras, e estar a funcionar normalmente e a andar sem nenhum problema depois de um processo tão longo, não é coisa pouca”, acrescentou o médico.