A greve convocada pelos sindicatos Simamevip, Sindav, Sitava e STHA ao trabalho na empresa de ‘handling’ Portway, ou seja, assistência nos aeroportos em terra, começa quarta-feira a sentir-se, com uma paralisação ao trabalho suplementar e em dia feriado. Os sindicatos convocaram ainda uma greve total a 30 e 31 de julho e 5 e 6 de agosto, anunciaram em comunicado, no dia 5 de julho.

Na nota, assinada pelos sindicatos dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagem, Transitário e Pesca (Simamevip), dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava), dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA) e pelo Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Aeroportos e Aviação (Sindav), as estruturas sindicais detalharam que a greve “a todo o trabalho suplementar” decorrerá a partir de quarta-feira , enquanto a greve “ao trabalho em dia feriado que seja dia normal de trabalho” terá início a 1 de agosto, em ambos os casos por tempo indeterminado.

Segundo sustentam, apesar da “disponibilidade demonstrada” pelos quatro sindicatos, a Portway/Vinci “entendeu não prosseguir um caminho de diálogo, provocando uma situação de conflito” e levando à apresentação, quarta-feira, do pré-aviso de greve, “por trabalho digno e com direitos” e em resposta ao que classificam como um “ataque” por parte da empresa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As estruturas sindicais argumentam que, após oito meses de aplicação do acordo de empresa de (AE2020), que prevê que “o trabalho prestado em dia feriado, que seja dia normal de trabalho, dará direito a um acréscimo de 50 % da retribuição correspondente”, a empresa decidiu, “unilateralmente, alterar a forma de cálculo do pagamento dos feriados em escala, ao arrepio do espírito que havia sido acordado (alteração do coeficiente 1,50 para 0,50)”.

Os sindicatos recordam que, entre março de 2022 e maio de 2023, decorreu um processo de prevenção de conflitos requerido pela Portway “alegadamente com o objetivo de ‘fazer convergir as estruturas sindicais na adoção de um instrumento único de regulamentação coletiva’ (um único AE), bem como ‘manter um clima de paz social‘”, assegurando que “participaram sempre nesse processo de forma construtiva e de boa-fé, conforme já haviam estado no processo negocial de 2019/20”.

A Portway disse depois que não reconhece fundamentos para a greve, garantindo o cumprimento “rigoroso” do Acordo de Empresa (AE) no que diz respeito ao trabalho em dia feriado, segundo um comunicado.

Os sindicatos e a empresa não chegaram a acordo no Ministério do Trabalho esta segunda-feira e por isso manteve-se a greve.