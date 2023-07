Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Um incêndio deflagrou na manhã desta quarta-feira num campo militar no leste da península da Crimeia, território anexado pela Rússia em 2014. A informação foi avançada pelo governador regional nomeado pelo Kremlin, que avançou que as autoridades ordenaram a retirada de mais de duas mil pessoas.

“Está planeada a retirada temporária dos residentes de quatro localidades adjacentes ao campo militar na região de Kirovske. São mais de duas mil pessoas”, declarou o governador Sergey Axyonov na plataforma de mensagens Telegram, sem explicar as causas do incêndio.

Entretanto, foi criado um centro de crise e as autoridades encerraram a autoestrada de Tavrida, que liga Kerch, no mar de Azov, a Sevastopol, no Mar Negro.

A Crimeia tem sido alvo de ataques ucranianos há mais de um ano. As ofensivas intensificaram-se desde segunda-feira, com um segundo ataque à ponte de Kerch, que liga a península à Rússia. No dia anterior, Moscovo também afirmou ter impedido um ataque ucraniano com 28 drones.