O BE pediu esta quarta-feira explicações ao Governo sobre alegados despejos de pessoas vulneráveis de quartos da Santa Casa da Misericórdia e outras entidades para alojar peregrinos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Numa pergunta enviada através do parlamento à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o BE refere que lhe chegou ao conhecimento que “nas últimas semanas várias pessoas vulneráveis a viver em quartos alugados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e por outras entidades estão a ser expulsas desses quartos para que possam ser alugados para a Jornada Mundial da Juventude”.

“Os dados recolhidos pelo Bloco de Esquerda junto de pessoas que trabalham com pessoas vulneráveis, nomeadamente pessoas em situação de sem abrigo e famílias em situação de pobreza, dão conta de um número muito elevado de pessoas nesta situação. Mais ainda, estas pessoas têm condições de saúde muito precárias e não têm condições económicas para encontrar outras soluções”, denuncia.

Segundo o BE, se o Governo e a autarquia não atuarem, “estas pessoas irão ficar sem teto durante a JMJ e terão muito mais dificuldade em encontrar um quarto depois”.

“A estas pessoas vulneráveis, juntam-se os relatos de vários estudantes, nomeadamente pessoas estrangeiras, que estão a ser despejados durante a JMJ, sendo que muitos não estão a encontrar alternativa”, acrescenta.

Para os bloquistas, seria incompreensível que a JMJ “resultasse no despejo de dezenas de pessoas e que se agravassem as condições de vida de pessoas e famílias vulneráveis, nomeadamente as pessoas em situação de sem abrigo“.

O BE quer por isso saber se o Governo tem conhecimento desta situação e quantas pessoas são afetadas, perguntando ainda pelas medidas que estão a ser tomadas para que estas pessoas não passem a estar em condição de sem teto.