Nuno Melo não tem dúvidas: “Se fossem hoje as eleições legislativas, o CDS voltaria à Assembleia da República. Não tenho qualquer dúvida disso”. O líder do CDS, partido que celebra esta quarta-feira o seu 49.º aniversário, garante que o trabalho que tem feito junto das estruturas partidárias, de militantes e simpatizantes lhe dão a convicção de que seria possível devolver os democratas-cristãos ao Parlamento. “Já fiz muitas campanhas eleitorais, tenho intuição suficiente para dizer isso mesmo.”

[Ouça aqui as declarações de Nuno Melo à Rádio Observador:]

Em entrevista ao Observador, o líder do CDS mantém o tabu sobre a sua candidatura às próximas europeias, agendadas para junho de 2024. A escolha do cabeça de lista para enfrentar essas eleições ainda não está fechada e Melo, eurodeputado desde 2009, não se compromete, para já, com assumir de novo esse desafio. “O CDS é um partido com muitos quadros. Para já, concentro-me nas eleições próximas, que são as regionais da Madeira.”

Seja como for, Nuno Melo defende que um eventual mau resultado do partido nas próximas eleições europeias, que são, neste momento, o palco de maior projeção que o partido tem, não implicarão o fim definitivo do partido, que deixou de ter representação na Assembleia da República nas últimas eleições legislativas.

“O CDS não está em risco. O CDS é um partido que existe. E um partido que existe de corpo inteiro existe também para ir a eleições. Se achasse que o CDS não estava a altura de todos estes desafios, não estava aqui. Todas as eleições são decisivas, mas o CDS não se mede por umas eleições”, rematou o líder do CDS.