Luís Montenegro vai apresentar uma exposição junto do Conselho Superior do Ministério Público para que se pronuncie sobre a investigação dirigida contra o PSD e contra Rui Rio a propósito da gestão partidária durante o período 2018-2021. Foi isso mesmo que o líder social-democrata anunciou durante o jantar de final de sessão legislativa com o grupo parlamentar do partido, na Assembleia da República.

Perante os parlamentares, e depois de ter revelado que procurou esclarecer todos os contornos da investigação e das ações judiciárias que foram conduzidas, Montenegro garantiu ter feito chegar a Lucília Gago, Procuradora-Geral da República, as suas preocupações. Assumindo que não recebeu uma resposta satisfatória, o líder social-democrata decidiu recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público. “Temos de garantir em Portugal que a democracia funciona“, sublinhou.

Mesmo depois de ter sido acusado internamente de não ter sido solidário com Rui Rio, Montenegro aproveitou a ocasião para criticar aquilo que entende ter sido a desproporção de meios utilizada na operação e, mais relevante, a substância das suspeitas que pendem sobre o anterior líder social-democrata. “Atuámos como devíamos atuar. Os partidos políticos não estão acima da lei. [Mas] temos convicção de termos feito tudo dentro dos parâmetros legais”, assegurou.

Ao mesmo tempo, e depois de o PS já ter anunciado a sua disponibilidade para alterar a lei de financiamento partidário — o que, em teoria, esvaziaria a investigação contra Rui Rio –, Luís Montenegro não deixou de sublinhar que o PSD não está com pressa para alterar o que quer que seja. “[Não tomámos] posições assentes em estados de alma.”

De resto, este jantar serviu também para marcar o encerramento da sessão legislativa e para ensaiar um toque a rebate. Depois de mais uma semana em que ficou evidente o clima de crispação que se vai sentido no interior do grupo parlamentar social-democrata, com críticas muito dirigidas ao líder Joaquim Miranda Sarmento, Luís Montenegro aproveitou o habitual jantar com deputados para dar mais um voto de confiança ao presidente da bancada.

“Joaquim Miranda Sarmento tem sido de uma correção e coordenação com a direção do partido impecáveis e tem representado com competência e serenidade as nossas posições. Estou convencido de que o nosso líder parlamentar tem conseguido reforçar a credibilidade do PSD junto dos portugueses”, sublinhou o líder social-democrata.

Recorde-se que a última reunião da bancada parlamentar ficou marcada pelas críticas diretas à forma como a direção, no entender dos críticos internos — na sua maioria rioístas –, geriu de forma frouxa a investigação contra a gestão partidária de Rui Rio.

Sem nunca se referir concretamente ao mal estar crescente que vai existindo na bancada social-democrata, Montenegro deixou claro que este é “o” seu grupo parlamentar (apesar de não ter sido escolhido por ele) e relativizou as discordâncias. “Todos os grupos parlamentares têm as suas idiossincrasias. Foi sempre assim. Aquilo que nos compete é entregar o melhor que temos.”

Ao mesmo tempo, Montenegro apontou críticas diretas a António Costa e ao Governo socialista, acusando o executivo de usar e abusar da maioria absoluta. “É uma vergonha. Lidam mal com a verdade. Este Governo fala, fala, fala e não faz nada”, atirou o presidente do PSD.

Muitas vezes acusado de não oferecer uma alternativa credível a António Costa, uma tese alimentada, aqui e ali, pelo próprio Presidente da República, Luís Montenegro deixou mais um recado para dentro e para fora: é uma “conversa da treta” aquela que insiste na ideia de que “o PSD não é alternativa”. “É um mito político. Não há momento histórico em que um partido na oposição tenha apresentada tantas propostas alternativas”, rematou.