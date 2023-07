Ao cair do pano, mesmo antes das férias parlamentares, a bancada do PS vive uma pequena colisão interna com deputados com posições opostas sobre a paridade no Tribunal Constitucional (TC). Um lado — com Filipe Neto Brandão, Cláudia Cruz Santos, Sérgio Sousa Pinto, Joana Sá Pereira, Marcos Perestrello, Susana Correia, Hugo Oliveira e Bruno Aragão — diz que as propostas do BE e PAN nesse sentido são inconstitucionais; do outro, Isabel Moreira e Alexandra Leitão contestam. O PS decidiu votar contra, com o líder parlamentar a definir: “A violação da Constituição é clara e gritante”. Mas pretende alterar a norma constitucional que impede a paridade no TC.

O líder parlamentar do PS veio esta quarta-feira tentar a conciliação, ao admitir que este “será um dia particularmente difícil para o PS” e isto porque o partido se auto-denomina como “o campeão dos direitos liberdade e garantias, em particular da defesa da paridade”, mas vai votar contra a lei. Motivo: “A Constituição é um instrumento central que é preciso defender.” Entre paridade e a Constituição, o PS escolhe a Constituição.

Assim, vai votar contra as duas propostas que considera violarem o artigo 222º da Constituição que define as condições para a composição e o estatuto dos juízes do Tribunal Constitucional. De um lado da barricada, os deputados pela inconstitucionalidade alegam que a Lei Fundamental determina requisitos para os juízes do TC e dizem que a lei ordinária não pode alterar esses requisitos. Do outro lado, Isabel Moreira diz que “o género não é um requisito como ser-se jurista, é antes um dado a ter em conta numa República sã” e Alexandra Leitão acrescenta que “a CRP não impõe que uma parte dos juízes do TC sejam mulheres, mas também não proíbe que a lei ordinária o faça”.

A direção da bancada foi pelo lado da inconstitucionalidade, no entanto, Eurico Brilhante Dias abre a porta a uma alteração constitucional, no âmbito da revisão da Constituição que está aberta e que já inclui o artigo 222º. O líder parlamentar socialista lembra que “está em discussão no processo de revisão constitucional” e que o “PS dentro dos limites estabelecidos pela decisão da Comissão Política tomará esta questão como uma questão importante e que gostaríamos de ver vertida para ultrapassar o bloqueio de natureza constitucional”.

Os socialistas ponderam, assim, avançar com esta proposta de alteração, na revisão constitucional, aproveitando a janela aberta pelo Chega. É que as propostas de revisão já entraram, pelo que agora só poderão ser propostas alterações aos artigos sobre os quais já há propostas. Ora, o PS prepara-se, assim, para apanhar uma boleia do Chega, que foi o partido que abriu essa janela ao propor uma alteração ao artigo 222º — com a qual os socialistas não concordam — para que o Tribunal Constitucional passe a ser composto por treze juízes, sendo oito designados pela Assembleia da República (em vez de dez) e cinco cooptados por estes (em vez de três).

Estando aberta a discussão deste artigo concreto sobre a composição, os socialistas podem aproveitar para outras alterações ao mesmo artigo na altura da revisão constitucional. “Temos de trabalhar conjuntamente para rapidamente ultrapassarmos essa questão”, declarou o socialista em conferência de imprensa depois de uma reunião da bancada parlamentar.

O PS acaba a sessão legislativa a garantir que provou “mais uma vez” que é um partido de “diálogo” e apresenta como exemplo o texto conjunto que vai ser votado esta quarta-feira sobre alterações ao regimento da Assembleia da República — e que vai trazer de volta os debates quinzenais com o primeiro-ministro. “É uma prova do esforço construtivo de diálogo”, afirmou.