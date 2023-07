O soldado raso do exército norte-americano Travis T. King terá passado a fronteira com a Coreia do Norte sem autorização, esta terça-feira. Os Estados Unidos acreditam que o militar se encontre detido pelas autoridades norte-coreanas, mas até ao momento não têm qualquer informação sobre o paradeiro de King.

É provável que a Coreia do Norte use o soldado para fins de propaganda a curto prazo e depois como moeda de troca a médio ou longo prazo”, disse Yang Moo-jin, presidente da Universidade de Estudos da Coreia do Norte, na Coreia do Sul, citado pelo jornal The Guardian.

Travis T. King deveria estar de regresso aos Estados Unidos depois de ter cumprido dois meses de prisão após ter danificado um carro da polícia em outubro de 2022. Mas, depois de passar a verificação de segurança no aeroporto, fugiu e ter-se-á juntado a uma visita guiada a Panmunjom na Área de Segurança Conjunta, a única zona desmilitarizada da península da Coreia.

Foi durante esta visita que o soldado, incorporado nas Forças Armadas dos Estados Unidos em 2021, terá passado a fronteira para a Coreia do Norte “deliberadamente e sem autorização”, disse o secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, citado pela Reuters.

Um dos turistas disse à CBS que, depois de visitarem um edifício, Travis King desatou a rir alto e começou a correr entre os edifícios. Os militares foram rápidos a reagir, disse a testemunha, mas houve alguma confusão inicial e o soldado não foi apanhado.

Não se sabe o que terá motivado essa violação da fronteira entre as duas Coreias, mas a Reuters avança que o soldado estava em risco de enfrentar um processo disciplinar militar no regresso aos Estados Unidos (também não se sabe se relacionado com o incidente de outubro).

O incidente com o soldado surge numa altura de tensões crescentes na península: esta terça-feira, chegou à Coreia do Sul um submarino de mísseis balísticos com armas nucleares vindo dos Estados Unidos; e a Coreia do Norte lançou mais dois mísseis balísticos esta quarta-feira.