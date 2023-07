Foi através de uma caixa de pizza colocada num caixote do lixo na movimentada Fifth Avenue, em Manhattan, que as autoridades conseguiram estabelecer uma ligação entre Rex Heuermann, que recentemente foi acusado do assassinato de três mulheres em Long Island, e um crime que ocorreu há mais de uma década.

O arquiteto de 59 anos, que começou a ser vigiado pela polícia em março de 2022, colocou a caixa no lixo no dia 26 de janeiro deste ano. As autoridades recuperaram o objeto, limparam uma sobra de massa de pizza e mandaram-na analisar num laboratório forense, detalham documentos judiciais que são citados pelo jornal Independent.

Os resultados chegaram a 12 de junho, com a conclusão de que tinha vestígios do mesmo ADN encontrado num saco em que o corpo de uma das mulheres assassinadas tinha sido transportado, antes de ser abandonado. Devido ao grau de precisão de 99,96%, os procuradores acreditam que é “significativo” que Rex Heuermann não possa ser “excluído do cabelo masculino recuperado do ‘fundo da serapilheira’ utilizada para transportar o corpo nu e morto de Megan Waterman”.

O arquiteto, que se encontra detido devido a suspeitas de assassinar até 11 pessoas em 2010 e 2011 e que foi acusado da morte de Melissa Barthelemy, Megan Waterman e Amber Costello (tendo-se declarado inocente), foi identificado pela primeira vez como suspeito em março de 2022. Nessa altura, as autoridades conseguiram estabelecer uma ligação entre ele e uma carrinha Chevrolet Avalanche que estava registada em seu nome na altura dos assassinatos e que foi vista por uma testemunha quando Amber Costello desapareceu.

Quando foi detido, a 13 de julho de 2023, Rex Heuermann tinha consigo um telemóvel descartável que utilizou para pesquisas sobre as vítimas, artigos escritos sobre a investigação dos assassinatos, bem como assassinos em série “ativos”. De acordo com a CBS News, as autoridades disseram que procurou também por imagens de abuso sexual infantil e fez questões como “porque é que o assassino em série de Long Island não foi apanhado?”.