Em atualização

Se não consegue enviar ou receber mensagens no WhatsApp saiba que não é o único. A rede social tem vindo a apresentar falhas ao longo desta quarta-feira à noite, com milhares de utilizadores a queixarem-se, segundo a plataforma DownDetector de problemas com o envio de mensagens e dificuldades no acesso tanto à aplicação como à versão web.

A plataforma, propriedade da Meta, recorreu ao Twitter para explicar que está a “trabalhar rapidamente para resolver problemas de conectividade” e prometeu dar novidades aos utilizadores o mais brevemente possível.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.

— WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2023