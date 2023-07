A youtuber Zav Girl, que produz conteúdos relacionados com casos criminais, colocou imagens da autópsia de Gannon Stauch, menino de 11 anos que foi assassinado pela madrasta em 2020, num dos seus vídeos no Patreon. Nessa plataforma, aqueles que queriam ver os seus conteúdos precisavam de pagar três dólares por mês, avança o Business Insider.

Zav Girl, cujo nome verdadeiro não é conhecido, teve acesso às fotografias após ter feito um pedido ao Departamento Judicial do Colorado para ter acesso a ficheiros relacionados com o caso de Gannon. Ainda assim, esclareceu, num vídeo de três minutos que partilhou no YouTube para pedir desculpa à família do menino e para “dar contexto”, que não tinha pedido especificamente imagens da autópsia, mas sim todos os documentos do julgamento.

A youtuber disse acreditar que muitas das imagens que aparecem no vídeo que partilhou com os seus seguidores no Patreon já tinham sido mostradas durante o julgamento, que foi transmitido pelas televisões. Por isso, defendeu que “nenhuma das fotografias era nova”.

Gannon Stauch desapareceu em janeiro de 2020 e três meses depois o seu corpo foi encontrado dentro de uma mala na Florida. Em maio, a sua madrasta foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau e condenada a prisão perpétua, sem liberdade condicional. Agora, o pai do menino disse que saber que as fotografias do filho tinham sido vistas desta forma foi “reviver” o julgamento que terminou há pouco mais de dois meses. “A palavra que uso para descrevê-lo é maldade”, acrescentou.

No vídeo com pouco mais de três minutos que Zav Girl partilhou na passada sexta-feira, a youtuber disse que não é uma pessoa “sem coração” como muitos a acusaram de ser e revelou estar a “refletir muito” sobre o tema. Pedindo desculpa à família de Gannon Stauch, afirmou que não tem “palavras que podem tornar isto melhor”. “Ninguém deveria passar pelo que vocês passaram. Lamento imenso”.

Quanto ao facto de ter colocado o vídeo com as imagens da autópsia no Patreon indicou que pensou que estariam mais seguras ali devido ao “acesso pago existente”. Segundo o Business Insider, a youtuber disse também que cobrou pelo vídeo em questão porque “passou muito tempo e trabalhou muito” para o editar.

O vídeo em questão já foi removido pelo Patreon, que também removeu a conta de Zav Girl por violar as diretrizes da plataforma.