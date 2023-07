A ministra da Presidência nega que haja um clima de mau-estar entre Belém e São Bento. No CNN Town Hall (onde também estiveram as ministras da Habitação e do Ensino Superior), Mariana Vieira da Silva considerou “normal” existirem episódios de divergência entre as instituições e desvalorizou que tal signifique uma crispação nas relações entre Marcelo e António Costa.

“Se há marca que o nosso país tem tido nos últimos anos é a de uma cooperação institucional muito forte, e ela tem-se mantido”, defendeu a governante quando questionada sobre um eventual desgaste das relações institucionais. Para Mariana Vieira da Silva, o “normal funcionamento das instituições” tem sido respeitado e as críticas não têm sido impedido o trabalho em conjunto.

A ministra pareceu esforçar-se na tentativa de negar qualquer crise Presidência e Governo. “Há países que vivem efetivamente crises institucionais, e o nosso país tem que sentir que não vive, que vive num clima de normalidade institucional”, garantiu, acrescentando que as divergências não afetam o trabalho do executivo. “O que sinto é um Governo focado em trabalhar nos problemas dos portugueses”, afirmou.

Sobre o caso concreto em torno do ministro das Infraestruturas, Vieira da Silva garante que foi ultrapassado. “Todas as quintas-feira o Conselho de Ministros aprova legislação que segue para Belém, que tem sido com muita regularidade publicada”, reforçou. Mas não sem lembrar que, mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa assinale “aquilo que entende que tem de ser assinalado”, cabe ao primeiro-ministro a escolha dos membros do Governo — ou, no caso de João Galamba, a sua manutenção.