O Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços da Madeira (SITAM) pediu nesta quinta-feira uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência de um diferendo entre o sindicato e os patrões relativamente à tabela salarial.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do SITAM explicou que o sindicato entregou esta quinta-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, um pedido de reunião com o chefe de Estado para que Marcelo Rebelo de Sousa “interceda junto do Governo Regional e o faça cumprir com a legislação portuguesa”.

Ivo Silva indicou que existe “um diferendo” entre a associação patronal, a ACIF, — Associação Comercial e Industrial do Funchal — e a associação sindical, acrescentando que cabe ao executivo insular (PSD/CDS-PP) “promover a conciliação” entre as duas partes, conforme disposto no Código do Trabalho.

“O sindicato, quando pede a intervenção da Secretaria Regional da Inclusão, pede a intervenção em conformidade com o que dispõe o Código do Trabalho e essa secretaria não promoveu a conciliação entre o SITAM e a ACIF”, salientou. Nesse sentido, o SITAM solicita agora a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa no cumprimento da lei por parte da Governo madeirense.

De acordo com o dirigente sindical, trabalhadores e patrões não estão em acordo relativamente à atualização da tabela salarial.

“A ACIF estaria disposta a negociar a tabela salarial, mas em troca de alterações ao clausulado geral, nomeadamente a redução substancial do valor das diuturnidades e a introdução, por exemplo, do banco de horas”, referiu Ivo Silva, acrescentando que o sindicato não aceita essas condições. “Porque aumentar a tabela salarial em 10 euros, mas ter uma contrapartida de 50 ou 60 euros através de outras cláusulas, como as diuturnidades, evidente que não seria aumentar a remuneração dos trabalhadores, mas exatamente reduzi-las”, justificou.