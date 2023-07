Três agentes do Comando Metropolitano da PSP do Porto foram detidos na manhã desta quinta-feira pela própria PSP, avança a RTP3. Em causa estão suspeitas da prática de crimes de tráfico de droga, peculato e prevaricação.

Ao Porto Canal, a PSP adiantou que “no decurso de uma investigação no âmbito do combate aos crimes de tráfico de droga, peculato e prevaricação, deu cumprimento a três mandados de detenção fora de flagrante delito, resultando na detenção de três polícias”.

Segundo o Porto Canal, a PSP do Porto esteve ser alvo de buscas, que começaram às sete da manhã, e que já terão terminado. A operação visou agentes da 3ª Esquadra de Investigação Criminal do Porto, que trabalham na esquadra das Antas. Os agentes levaram diverso material, desde caixas com documentos relativos a queixas e processos em investigação.

A operação levada a cabo pela própria PSP envolveu também buscas domiciliárias e escutas, recolhidas ao longo de vários meses.

Os detidos vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial.