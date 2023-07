O programa do festival integrado na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em agosto, vai ser apresentado esta sexta-feira no Cinema São Jorge, em Lisboa, e terá mais de 480 eventos espalhados por toda a cidade. O designado Festival da Juventude irá decorrer em mais de 100 espaços e serão da responsabilidade de 55 participantes. “Vão ser 290 concertos, 55 eventos religiosos, 38 conferências, seis grupos de dança, 10 peças de teatro, 10 exposições e 15 filmes. Além disto, vai existir ainda espaço para o desporto, com o JMJ Sports”, segundo a organização.

O Festival da Juventude vai ainda ter torneios de futebol de sete e voleibol de praia. O torneio de futebol de sete irá acontecer no dia 2 de agosto, das 14h00 às 20h00, no Estádio Universitário, em Lisboa, enquanto, no mesmo dia e à mesma hora, decorrerá a competição de voleibol de praia na praia de Carcavelos, em Cascais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sem necessidade de inscrição, a JMJ Lisboa 2023 indicou que em 2 de agosto, com o apoio e organização da Fundação Benfica, as pessoas poderão “participar em várias estações de Desporto Inclusivo, experimentando modalidades como Blind Football, Walking Football e Corfebol”. O festival vai contar também com 38 conferências em várias línguas sobre temas ligados à vocação, missão, desafios da sociedade atual, cidadania e mundo profissional.

A organização da JMJ Lisboa 2023 informou na Universidade Católica de Lisboa que um dos temas a abordar “passa pela maneira como os jovens católicos podem manifestar a fé através da sua profissão em diferentes áreas como a educação, saúde e economia”,

São esperadas também mais de 100 bandas, dos cinco continentes, em nove palcos, bem como mais de 15 exposições em várias zonas de Lisboa, com temas relacionados com a ecologia, as vidas de santos e de outras personalidades que marcaram a vida da Igreja, Fátima e outros.

Durante os dias 1 e 6 de agosto, os jovens poderão assistir a espetáculos de teatro, protagonizados por jovens peregrinos, incluindo musicais, exibições de dança tradicional e contemporânea e street dance. Os peregrinos vão ter a oportunidade também ver documentários “sobre a vida de quem ousou seguir Jesus, longas-metragens e outros filmes sobre figuras relevantes da vida da Igreja”.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a edição deste ano da JMJ, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.