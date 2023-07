A vaga de calor que deixa os termómetros em Itália com temperaturas elevadas, acima dos 40.º, sobretudo no Centro e no Sul não fazia prever a tempestade que atingiu o Norte esta quarta-feira. Nas províncias de Veneto, região do nordeste italiano, o sol deu lugar à chuva, queda de granizo, vento e trovoadas.

O autarca dessa região indicou que 110 pessoas ficaram feridas devido a “traumas causados pelo granizo, quedas e cacos de vidro”. De acordo com o La Repubblica, Luca Zaia agradeceu a “todos os que intervieram no rescaldo imediato” e que continuavam “com os trabalhos de restauro e recenseamento de danos”.

O jornal italiano nota que os moradores de Treviso partilharam imagens nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, de granizo com pedras do tamanho de bolas de ténis, que causaram danos em carros e em plantações. Nessa localidade, uma das mais afetadas pela tempestade repentina, foram arrancados vários telhados. As rajadas de vento foram superiores a 140 km/h em grandes altitudes na área de Cortina d’Ampezzo.

The size of the hailstones in Treviso province, Italy during a storm on July 19, 2023 [???? Elena Canaia / Meteo Veneto]pic.twitter.com/gbGABlTNcD — Massimo (@Rainmaker1973) July 20, 2023

Another GIANT hail report from around Treviso, NE Italy, today, July 19th, 2023. This hailstone could be challenging European records as it appears to be estimated at more than 15 cm. More details are needed. Photo via Tornado in Italia Facebook pic.twitter.com/XWK3Ko05Ir — severe-weather.EU (@severeweatherEU) July 19, 2023

Além de Treviso, também Pádua, Belluno e Veneza foram afetadas pela tempestade que provocou a queda de árvores, que bloquearam estradas e que destruíram carros. Durante a noite desta quarta-feira, chegaram aos bombeiros italianos centenas de pedidos de intervenção devido ao granizo e ao vento.

O fenómeno meteorológico que levou à tempestade é designado de downburst, ou seja, vento de grande intensidade que se move verticalmente em direção ao solo e que após atingir o ‘chão’ se espalha em todas as direções. O La Repubblica escreve que as correntes de trovoada encontraram-se com o ar quente e produziram a chuva que, entre outras coisas, levou à queda de árvores.

O estado do tempo em Itália para os próximos dias será marcado pela previsão de temperaturas de até 47,5.º Celsius durante o dia e até 30.º à noite. O ‘forno’ poderá arrefecer na região Norte a partir desta sexta-feira, com a chegada de mais trovoadas que poderão ser fortes e, uma vez mais, de granizo.

Nesse dia e no seguinte, sábado, o Norte italiano será afetado por uma onda de tempestades. No Sul, o calor intenso vai fazer-se sentir, ainda com muito sol. O La Repubblica avança que não está descartado que as temperaturas possam voltar a atingir os 48.º graus Celsius no início da próxima semana.