O avançar da pré-época começava a permitir retirar algumas conclusões em relação às possíveis escolhas principais de Roger Schmidt para o arranque oficial da temporada. Nessa ótica, o treinador alemão usou o particular com o Celta de Vigo, no Estádio do Algarve, para baralhar quem pensava ter certezas em relação ao onze dos encarnados para a Supertaça.

Morato, que, dão conta as últimas notícias da imprensa desportiva, pode estar a pedir para sair rumo ao Fulham, foi titular à semelhança do que aconteceu contra o Al Nassr. Ao lado de nomes que, em condições normais, vão ser escolhas regulares ao longo da época, como Gonçalo Ramos, Rafa ou Bah, atuaram outros que ainda lutam afincadamente pela conquista de estatuto, casos de Ristic, Tomás Araújo e Samuel Soares. Há ainda os exemplos de João Mário, Chiquinho e Aursnes que parecem ter perdido o rótulo de imprescindíveis que tiveram em momentos da época anterior.

O plantel está mais profundo do que nunca. Para a mesma ideia de jogo que apresenta desde que chegou ao Benfica, Roger Schmidt tem soluções variadas, o que também faz aumentar a exigência face ao desempenho em competições que não o campeonato, onde os encarnados claudicaram em 2022/23.

A combinação de nomes que o técnico alemão escolheu para iniciar o jogo com o Celta de Vigo não foi particularmente produtiva, embora tenha dado sinais de qualidade. Ristic teve o flanco esquerdo todo por sua conta, mostrando mais uma vez capacidade para ser dono da posição que vai disputar com David Jurásek. Aursnes aproximou-se de João Mário e Rafa ao centro, com João Neves e Chiquinho a darem estabilidade.

Durante o intervalo, tudo mudou. O onze do Benfica, é verdade, mas também a bola e as redes da baliza que foi defendida por Iván Villar. No Celta de Vigo, treinado por Rafa Benítez, entrou o antigo jogador encarnado Franco Cervi. Roger Schmidt lançou alguns dos pesos pesados do plantel, como Di María, e voltou a dar oportunidade a jogadores como João Victor, que atuou a lateral-direito, Casper Tengstedt, que ocupou as costas de Musa, ou Lucas Veríssimo. Pode ter passado despercebido no jogo contra o Al Nassr e até pareceu uma simples manobra de comunicação. Ainda assim, António Silva, aos 19 anos, voltou a usar a braçadeira de capitão e a liderar a defesa.

Foi com este segundo onze que o Benfica criou a primeira grande ocasião de golo. João Victor arrancou pela direita e assistiu Musa que esteve muito próximo de desviar. Estava encontrada a resposta ao tiro de Iago Aspas que Samuel Soares defendeu logo no início da primeira parte, antes de ser rendido por Odysseas.

Começavam a faltar minutos ao relógio quando Kokçu cruzou para a área e Lucas Veríssimo deixou os adeptos do Benfica a pensarem que a espera pelo golo tinha acabado. Jogavam-se os últimos dez minutos quando o central cabeceou à barra. O nulo continuava. No suspiro final, Casper Tengstedt foi abalroado na área. O VAR percebeu que havia motivo para penálti. Di María (90′) mostrou que no meio é que estava a virtude. Blindado pelo estatuto, agarrou na bola e converteu. Não era tudo, Musa (92′) aproveitou o momento positivo com que a equipa chegou à reta final do encontro e fugiu à defesa para fazer o segundo e ajudar o Benfica a vencer o Troféu do Algarve.