O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, argumentou esta sexta-feira que a vitória em uma das três eleições parlamentares parciais de quinta-feira mostra que o Partido Conservador ainda tem hipóteses de ganhar as próximas legislativas.

Os “tories” (conservadores) perderam para o Partido Trabalhista na circunscrição eleitoral de Selby e Ainsty, no norte de Inglaterra, e para os Liberais Democratas em Somerton e Frome, no sudoeste.

Porém, os Conservadores mantiveram, por 495 votos, o assento de Uxbridge e South Ruislip, a oeste de Londres, deixado vago pelo ex-primeiro-ministro Boris Johnson.

“O Partido Trabalhista tem estado a assumir que [as próximas eleições] são um facto consumado. A população de Uxbridge acabou de lhes dizer que não é assim”, afirmou Sunak à estação de televisão Sky News durante uma visita a um café naquele subúrbio londrino no oeste da capital britânica.

O primeiro-ministro admitiu que “ninguém esperava” que os Conservadores ganhassem neste círculo eleitoral, acrescentando que “as eleições intercalares para um Governo em funções são sempre difíceis”.

“A mensagem que levo daqui é que temos de nos empenhar a fundo, manter o nosso plano e apresentar resultados às pessoas”, prosseguiu.

As três eleições parlamentares parciais foram desencadeadas pela demissão dos respetivos deputados, que pertenciam todos ao Partido Conservador, que está no poder desde 2010 e que mantém uma maioria absoluta confortável no parlamento.