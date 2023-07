O saldo da dívida direta do Estado aumentou 0,1% para 290.960 milhões de euros em junho face a maio, anunciou esta sexta-feira o IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

No boletim mensal divulgado esta sexta-feira, a instituição indica que a ligeira subida resulta do saldo de Certificados de Aforro (CT), com um aumento de 670 milhões de euros, parcialmente compensado pela redução do saldo de Certificados do Tesouro (CT) em 222 milhões, e do saldo de Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo (CEDIC) em 58 milhões de euros.

Adicionalmente, o stock de dívida diminuiu em 46 milhões, refletindo o efeito decorrente das flutuações cambiais dos instrumentos de dívida denominados em moeda não euro, avaliados ao câmbio do último dia de junho”, detalha.

O IGCP explica ainda que incorporando o efeito cambial favorável da cobertura de derivados, correspondente ao valor nocional dos swaps de cobertura de capital, que ascendeu a 553 milhões de euros em junho, o valor total da dívida após cobertura cambial situou-se em 290.408 milhões de euros, aumentando 0,12% face ao mês precedente.