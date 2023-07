A popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa junto dos portugueses melhorou nos últimos meses, segundo uma sondagem da Aximage para o Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF, publicada esta sexta-feira. Desde abril do ano passado que os indicadores de aprovação do Presidente da República vinham a cair, mas a forma como Marcelo geriu publicamente as polémicas no Governo, incluindo envolvendo o ministro João Galamba, parece ter reforçado a sua popularidade.

Esta é uma das principais conclusões do estudo de opinião publicado esta sexta-feira, que também sinaliza que embora António Costa tenha recuperado quatro pontos percentuais em relação ao último barómetro, continua a receber “nota positiva” de menos de um terço dos inquiridos (31%).

Em relação a Marcelo, essa percentagem de aprovação saltou nove pontos para 53%. E só 27% têm uma avaliação negativa, o que representa um saldo positivo de 26 pontos. Costa tem 50% de avaliações negativas, ou seja, um saldo negativo de 19 pontos percentuais.

A sondagem da Aximage também faz um estudo sobre quais ministros são mais e menos populares – e, aí, João Galamba vai de mal a pior. Tem um saldo negativo de 58 pontos, ele que nunca teve uma posição favorável nesta contabilização (entrou no conselho de ministros logo com um saldo negativo de 13 pontos).

Também o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, embora não chegue ao nível de impopularidade de Galamba, também não tem razões para sorrir: tem vindo sempre a descer e acumula um saldo negativo de 22 pontos, quase tão mau quanto Fernando Medina, das Finanças, que travou a queda e recuperou alguns pontos.