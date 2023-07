A Tesla divulgou os resultados financeiros referentes ao 2.º trimestre de 2023 e, além de registar o 15.º trimestre consecutivo com lucros, o construtor norte-americano conseguiu superar as expectativas dos analistas de Wall Street. Estes esperavam uma facturação de 24,22 mil milhões de dólares, com o fabricante de eléctricos a anunciar 24,93 mil milhões de dólares, enquanto o lucro por acção deveria ter rondado de 0,80 a 0,87 dólares por acção, tendo acabado por atingir 0,91$.

Havia alguma expectativa em relação às margens operacionais, sobretudo porque muitos aguardavam que os lucros caíssem depois da redução dos preços operada no 1.º e 2.º trimestres do ano. Depois de ter anunciado 11,4% de lucro operacional no 1.º trimestre de 2023, a Tesla conseguiu 9,6% no 2.º trimestre, o que continua a ser um excelente valor na indústria, face à concorrência.

As margens brutas foram reduzidas de 19,3% para 18,2%, isto apesar de as vendas terem evoluído de 422 mil unidades no 1.º trimestre de 2023, para 466 mil no 2.º, o que representa um crescimento de 10,4% face aos primeiros três meses do ano. Este incremento das vendas permitiu à Tesla comercializar um total de 889 mil unidades na primeira metade do ano, o que deixa o construtor norte-americano apontado aos 1,8 milhões de veículos vendidos durante o ano, depois de ter comercializado 1,3 milhões em 2022 e pouco mais de 900 mil unidades em 2021.