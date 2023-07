A União Europeia (UE) terá como prioridades, na 78.ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), acelerar a implementação dos “objetivos de desenvolvimento sustentável” (ODS) e construir parcerias globais, para ajudar a alcançar os objetivos comuns da comunidade.

O Conselho da UE divulgou esta quinta-feira em comunicado que aprovou as conclusões que definem as prioridades do organismo europeu para a 78.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorrerá entre setembro de 2023 e setembro de 2024.

Este órgão destacou que o mundo enfrenta atualmente “uma proliferação de crises“, como “a guerra de agressão ilegal da Rússia contra a Ucrânia e suas consequências globais”, a “situação no Sahel e outras partes da África” ou a “emergência climática”.

O “aumento da insegurança alimentar“, a “erosão da democracia e dos direitos humanos” ou o “terrorismo e a violência extremismo, ameaças cibernéticas, bem como retrocesso na consecução dos ODS” também estão entre as crises elencadas pelo Conselho da UE

A pandemia de Covid-19 “interrompeu repentinamente o progresso global no desenvolvimento, atrasando a realização da Agenda 2030 e dos ODS”, que foram afetados também pela invasão russa da Ucrânia e o aumento da inflação.

Os impactos estão a ser sentidos de forma desproporcional por países e populações vulneráveis. Reconhecendo que a plena consecução dos ODS está em risco, a UE redobrará os seus esforços para a implementação plena e oportuna da Agenda 2030″, destacou o Conselho da UE no texto das conclusões também esta quinta-feira divulgado.

Sobre o objetivo de construir parcerias globais, a UE pretende continuar a ser “um parceiro construtivo, íntegro e confiável, procurando reunir todas as partes interessadas e permitindo o diálogo como um esforço comum para encontrar soluções sustentáveis para os desafios globais com base na Carta das Nações Unidas, o direito internacional e os direitos humanos”.

A UE intensificará a sua cooperação com parceiros de outras regiões para explorar todo o potencial de parcerias existentes e para garantir um envolvimento mais eficaz nas prioridades partilhadas no sistema multilateral. Vamos construir novas alianças com países parceiros, reforçar a cooperação com parceiros multilaterais e regionais organizações”, vincou o Conselho da UE nas conclusões.

Outra ação que a UE pretende desenvolver na nova sessão nas Nações Unidas é o “fortalecimento da governança global de acordo com as propostas da ‘Nossa Agenda Comum’ do secretário-geral da ONU [António Guterres] para reforma e modernização”.

Nas conclusões, o Conselho da UE sublinhou que “o atual sistema multilateral requer adaptação para lidar com os desafios globais atuais e futuros desafios, incluindo acelerar a implementação dos ODS, bem como promover a paz e prevenção de conflitos”.

“É por isso que a UE apoia fortemente as reformas da governação global proposta pelo secretário-geral da ONU na “Nossa Agenda Comum” com o objetivo de revigorar a sistema multilateral e tornando-o mais inclusivo, mais conectado e mais eficaz. É nossa responsabilidade coletiva apoiar a ambição do secretário-geral”, sublinhou ainda.