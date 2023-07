O mais aliciante do GP da Hungria era ver Daniel Ricciardo regressar à grelha da Fórmula 1. O piloto começou a época como suplente, sendo chamado pela AlphaTauri para substituir o rookie Nyck de Vries. O desempenho do carro ao longo do ano não fazia esperar nenhum resultado espetacular este fim de semana, mas era nesse monolugar que o australiano voltaria a mostrar-se aos fãs depois de ter deixado a McLaren.

“Acho que, obviamente, há muita atenção do exterior, mas desde que coloquei o capacete e entrei no carro, senti-me como se nunca tivesse ido embora. Isso foi muito bom”, comentou Ricciardo após os treinos livres de sexta-feira onde não fez melhor que o 14.º tempo na duas sessões. “Estou otimista. O Yuki Tsunoda também teve um belo dia. Acho que se conseguirmos melhorar algumas coisas, talvez este sábado possamos estar bem”.

Lando Norris, antigo colega de Ricciardo, ficou feliz ao ver o australiano de regresso. “É bom vê-lo de volta a um carro. Vamos ver como corre”. A McLaren elevou a fasquia com o segundo e o quarto lugar na corrida do GP da Grã-Bretanha. Numa ótica de gestão de expectativas, Norris avisou que seria difícil repetir o resultado devido às características da pista húngara. “Quero continuar esperançoso, mas tenho dúvidas de que vá ser tão bom como em Silverstone, porque a velocidade não vai ser alta”, explicou o britânico enaltecendo que o Hungaroring tem menos retas comparando com aquela onde Norris subiu ao pódio.

Já neste sábado, a Mercedes deixou boas indicações com Lewis Hamilton a bater os dois Red Bull. Também o Haas de Nico Hulkenberg prometia ser competitivo na qualificação, onde o alemão tem conseguido bons resultados ao longo da temporada.

O GP da Hungria estreava um novo formato de qualificação que reduzia o número de jogos de pneus de 13 para 11. Os pilotos eram obrigados a utilizar pneus macios na Q1, médios na Q2 e macios na Q3. Surpreendentemente, Zhou Guanyu teve o melhor tempo da Q1. Albon, Tsunoda, Russell, Magnussen e Sargeant caíram na fase inicial. Ao contrário do colega de equipa da AlphaTauri, Ricciardo avançou para a Q2.

Com a mudança para pneus médios, os dois McLaren melhoraram muito o desempenho, ao contrário do que aconteceu com o Alfa Romeo de Zhou Guanyu, muito embora Valtteri Bottas tenha subido substancialmente o desempenho. Norris acabaria mesmo com o melhor registo da Q2, à frente de Hamilton e de Verstappen. Sainz, Ocon, Ricciardo, Stroll e Gasly foram eliminados.

Percebia-se que a mudança de pneus obrigatória tinha efeito instantâneo nos resultados. Lando Norris foi subindo de nível com o avançar da sessão. Até aos instantes finais, o britânico esteve em posição de ocupar o primeiro lugar da grelha. Só que Lewis Hamilton acabaria por garantir a pole-position, a primeira da Mercedes esta temporada, para a corrida deste domingo. Ao lado, vai ter Max Verstappen.

???? QUALIFYING CLASSIFICATION ???? Lewis Hamilton takes his first pole of the 2023 season!#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/6r3qDXdX97 — Formula 1 (@F1) July 22, 2023