Esta duquesa também tem um podcast. A história de Emma Watkins e do castelo de Belvoir davam uma série

Além do castelo, o casal herdou também 12 milhões de libras (quase 14 milhões de euros) em impostos sucessórios. E, segundo confessou a própria duquesa ao New York Times, herdaram também “batalhões de ratos e funcionários que claramente preferiam os titulares anteriores a nós”. Sua graça, como começou a ser tratada, tanto põe as botas na lama e a mão na massa, como se senta à mesa com a realeza. Fez um esforço grande para aprender toda a etiqueta que a vida na aristocracia britânica exige e chegou a receber a Rainha Isabel II para almoçar, em 1997. “A energia dela e o sorriso radiante vão ficar comigo para sempre.”

Todos os dias a duquesa corre duas milhas (um pouco mais de três quilómetros) depois de beber uma chávena de Earl Grey ao nascer do sol. Ser senhora do castelo implica cultivar projetos para manter o espaço, e a duquesa sempre esteve decidida a fazer uma gestão de sucesso. Fez contratos para filmagens e eventos. Belvoir já apareceu na série “The Crown”, onde interpretou o papel de Castelo de Windsor e partilhou protagonismo com Helena Bonham Carter no ecrã. Lady Rutland chegou a disfarçar-se de empregada da limpeza para assistir às filmagens com a sua equipa e em anonimato. Também já apareceu no cinema, em filmes como “O Código Da Vinci”, “A Jovem Vitória” e “Victoria e Abdul”. A duquesa arrancou também com uma série de dispendiosas obras de renovação, para manter o castelo para a próxima geração.

Um castelo dividido em dois

O duque é autor de livros sobre história, seja dos seus antepassados ou naval e é um apoiante de Donald Trump e do Brexit. Juntos têm cinco filhos. Dois rapazes: Charles é o mais velho, trabalha na City em Londres, e um dia vai herdar Belvoir, e Hugo está a estudar na Universidade de Newcastle. E três raparigas, as ladies Violet, Alice e Eliza, que chagaram a ser conhecidas como as “bad-Manners sisters” (um trocadilho entre o nome e a palavra maneiras que resultou em “as irmãs com maus modos”). Foi ideia delas converter uma sala de jantar em discoteca, com bola de espelhos e mesa de DJ, para as festas de fim de semana.

A duquesa lançou uma autobiografia “The accidental duchess”, na qual não faltam as infidelidades do marido e os abortos que sofreu, tudo enquanto criava cinco filhos. Ficou a saber em diferentes ocasiões que o marido a traía, uma delas na festa de 50 anos dele, sob o tema dos Anos 20, em 2009. A duquesa ter-se-á trancado no salão de jantar, a fumar cigarros, a beber vinho e a dançar ao som de “I will survive”. Um advogado disse-lhe que ela poderia ficar com 30 milhões de libras se decidisse divorciar-se e deixar a sua vida, mas Emma decidiu não se deixar guiar pelo dinheiro, mas antes ficar e continuar a tratar do seu castelo.

Os duques passaram a fazer vidas separadas e cada um ocupa a sua ala do edifício, desde 2012. Ela mantém uma relação com o gestor da propriedade, Phil Burtt, ao longo da última década e ele já teve várias companheiras a partilhar a sua zona do castelo. O casal chegou a um acordo tanto de amizade como de trabalho e a duquesa continuará como chefe executiva da propriedade até aos seus 65 anos, segundo relata o NYT.